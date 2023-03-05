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05 Mart 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 13:30:00

Geçici işçiler Meclis tatile girmeden kadro hakkı istiyor

Kaynak: AA

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Sendikalar, kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüdeki 50 bine yakın işçiye kadro vaadinin TBMM tatile girmeden yasalaşmasını istedi.

TBMM'nin, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim dolayısıyla mart sonuna doğru çalışmalarına ara vermesi beklenirken, sendikalar yasal düzenlemeyle çözülecek sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, kamuda farklı istihdam biçimlerinin olduğunu belirtti.

Bu statüler arasında taşeron işçilik ile geçici işçiliğin çözüm bekleyen önemli sorun alanları olduğunu vurgulayan Alemdar, şöyle konuştu:

"Geçici işçilik, adı üstünde kısa süreli bir istihdam biçimidir. 15-20 yıl gibi sürelerle geçici işçilik olmaz. Kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçi bulunuyor. Bu işçilerin Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının Meclis'in seçim dolayısıyla tatile girmeden önce verilmesini istiyoruz."

Bu işçilerden yaklaşık 31 binin Milli Eğitim Bakanlığında çalışan üyeleri olduğunu belirten Alemdar, "Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve düzenli şekilde devam etmesi için özveriyle çalışan bu üyelerimize, yetkililer kadro sözünü bir an evvel yerine getirmeli." dedi.

"KADRO, İŞÇİLERİN MORAL VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIR"

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da Orman Genel Müdürlüğünde geçici statüde 14 binden fazla işçinin kadro beklediğine işaret ederek, bu talebin karşılanması gerektiğini söyledi.

Kamuda geçici işçilerin çalışma süresinin 2019 yılında 9 ay 29 güne yükseltildiğini anımsatan Aslan, şunları kaydetti:

"Kalan 2 ayın devlet için bir maliyeti yok. Üyelerimizin kalan iki ayı da tamamlayıp, 12 ay kadrolu olarak çalışılmasını istiyoruz. Kadro hakkı geçici işçilerin moral, motivasyon ve verimliliğini artırır. Türkiye'nin dört bir yanında yeşil vatan için çalışan üyelerimiz bir an önce kadrolarının verilmesini bekliyor."

"DİĞER SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ, GEÇİCİ İŞÇİLİK ÇÖZÜLMEDİ"

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise geçici işçilerin kadro haklarının Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alındığını anımsatarak, bu hükmün bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Geçici işçilerin kadronun, EYT ve sözleşmeli memurların kadro düzenlemesinden daha önce gündemde olduğuna dikkati çeken Gök, "3600 Ek gösterge, EYT ve sözleşmelilere kadro sorunları çözüldü ama geçici işçilerin kadro sorunu bir türlü çözülmedi. TBMM'nin mart sonuna doğru çalışmalarına ara vereceği göz önünde bulundurulduğunda, kadro hakkının bir an evvel yasalaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Etiketler : tbmm geçici işçi kadro

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