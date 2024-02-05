Geçen yıl gümrüklerde 1 milyon 347 bin lira değerinde kültür varlığı ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, gümrüklerde ele geçirilen silahlar ve tarihi eserlere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Geçen yıl Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen denetim ve operasyonlarda 104 tabanca, 59 tüfek, 5 bin 383 fişek, 7 bin 144 mermi, 9 kesici ve delici alet ile 11 bin 448 silah parçası ve aksesuarının yakalandığını bildiren Bolat, en çok Cilvegözü ve Karkamış Sınır kapılarında yakalama gerçekleştirildiğini belirtti.

Ömer Bolat, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden fiillere ilişkin Cumhuriyet savcılıklarının talimatıyla soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

Gümrük kapılarında ele geçirilen tarihi eserlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca 2023 yılında 19 farklı olayda 1 milyon 347 bin lira değerinde 3 bin 924 kültür varlığı ele geçirilmiştir. 19 yakalama olayının 13'ü hava, 2'si deniz ve 3'ü kara gümrük kapılarında, geriye kalan bir olay ise şehir içinde gerçekleşmiştir. Olay sayısı değerlendirildiğinde İstanbul Havalimanı'nın öne çıktığı görülmektedir. Yakalanan eşya miktarı ve değeri göz önüne alındığında ise Adana Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Kayseri Havalimanı ve Mersin/Taşucu Limanı öne çıkmaktadır."