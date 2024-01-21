VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor
FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılığa karşı "hükmen mağlubiyet" çağrısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı
Bakan Fidan, New York'a gidecek
Sık sık iletişim kurulacak: İlk bağlantı Başkan Erdoğan'la
İstanbul Boğazı bir tankerin demir atması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
21 Ocak 2024 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 13:15:00

Geçen yıl 282 bin 229 araç egzoz muayene tekrarı yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Geçen yıl egzoz emisyon ölçümü yapılan 11 milyon 23 bin 923 araçtan 10 milyon 736 bin 648'inin ilk ölçümü olumlu sonuçlanırken, egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümleri, ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynuyor.

Araç muayenesi öncesinde egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılması gerekli olup, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümünün bulunmaması, ağır kusur kabul ediliyor.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Takip Sistemi'ne göre, 2023 yılında 11 milyon 23 bin 923 aracın egzoz emisyon ölçümü yapılırken, 10 milyon 736 bin 648 aracın ölçümü olumlu sonuçlandı.

Egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk alırken, ölçümleri başarısız sonuçlanan 5 bin 46 aracın gerekli tamir ve bakımı yaptırması için tanınan süreç devam ediyor.

Bu yıl 256 lira olan egzoz emisyon ölçümünün sonucu, e-Rapor olarak cep telefonuna kısa mesaj ile gönderildiği gibi e-Devlet'te de yer alıyor.

Etiketler : araç egzoz muayene egzoz emisyon ölçümü araç
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX