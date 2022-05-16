Gazprom'un Ukrayna'ya gönderdiği doğal gaz miktarında düşüş devam ediyor

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğal gaz sevkiyatına ilişkin bilgi verdi.

Bugün Ukrayna'nın doğal gaz talebinde önemli miktarda azalış yaşandığını dile getiren Kupriyanov, "Gazprom, 16 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 46,8 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Gazprom, dün Ukrayna üzerinden 62,7 milyon metreküp doğal gaz sevk etmişti. Böylece, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğal gaz hacmi düne göre yüzde 25 azalmış olacak.

Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz sevkiyat kapasitesine sahip olan Sohranovka üzerinden sevk ediyor.