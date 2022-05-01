Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü
Kaynak: AA
Rus enerji şirketi Gazprom, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz ihracatının yüzde 26,9, üretiminin ise yüzde 2,5 düştüğünü bildirdi.
Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk dört ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 gerileyerek 175,4 milyar metreküpe indi.
Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 azalarak 50,1 milyar metreküp oldu.
Açıklamada, şirketin Çin'e ihracatının geçen yıla kıyasla yüzde 60 arttığı bilgisi verilirken Avrupa'ya yönelik sevkiyatların da sözleşmeler doğrultusunda devam ettiğine işaret edildi.
Avrupa, Rus gazı tüketimini azaltmak istiyor
Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.
Şirketin net karı, 2021'de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye çıkarak tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Öte yandan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'nın doğal gaz ticaretini azaltmaya çalıştığı Gazprom, 27 Nisan'da Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.
- Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü
- Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımı "kesin", 100 baz puanlık artırım da masada
- Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el koydu
- Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Yüzde 148 gibi ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında bir rekor kırdık
- Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
- Bakan Nebati'den girişimcilere bayram müjdesi