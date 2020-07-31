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31 Temmuz 2020 Cuma 13:48:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 13:48:00

GAP bölgesi ülkenin gıda üssü olacak

Kaynak: AA

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Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yürütülen projelerle sulamaya kavuşan Güneydoğu illeri, Türkiye'nin gıda üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynaklar GAP kapsamında değerlendirilerek, bölgede yaşayan insanların gelir düzeyleri ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için kullanılıyor. Ülke ekonomisine de büyük katkılar sunan GAP, her geçen yıl artan sulanabilir alanlarıyla bu hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı, ülkede işlenen tarım arazilerinin yüzde 11,4'ü ve su potansiyelinin yüzde 28'ine sahip bölgede, Türkiye'nin sulanabilir arazisinin yüzde 20'si bulunuyor.

Son yıllarda yürütülen sulama yatırımları sayesinde ürün çeşitliliği ve üretiminin her geçen gün arttığı bölge, gıda üssü olma yolunda ilerliyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAPBKİ) Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin toprak ve su kaynakları açısından zengin olduğunu söyledi.

Bölgenin tarım için iyi bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Açıkgöz, "İklimimiz tarıma çok müsait, bereketli topraklara sahibiz. Tabi bu bölgenin bir tarım geçmişi var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dünyada tarımın yapıldığı ilk yerlerden biri. Dolayısıyla bu bereketli toprakların bol suyun uygun iklimin değerlendirilmesine yönelik önemli bir potansiyeli sahibiz, bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik GAP İdaresi ve diğer kurumlar olarak birçok çalışma sergilemekteyiz." dedi.

Açıkgöz, bölgede tarıma el verişli işlenebilen 3 milyon 200 bin hektarlık alanın yaklaşık 572 bininin şu an sulandığını kaydetti.

GAP Eylem Planı kapsamında daha fazla alanın suyla buluşması için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Açıkgöz, şöyle devam etti:

"GAP Eylem Planı'nın hedefi gerçekleştiğinde yaklaşık 1 milyon 60 bin hektarlık alanı sulamaya açmış olacağız. Tabi şu an sulamaya açtığımız alan dikkate alındığında bile GAP bölgesinde pamuk üretiminin yüzde 60'ı, kırmızı mercimeğin yüzde 98'i, buğdayın yüzde 20'si, mısırın yüzde 25'i üretilmektedir. Yakın gelecekte sulama alanlarının genişlemesiyle birlikte özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu yağlı bitkilerin, sebze ve meyvelerin üretimi önemli bir oranda artacak ve hem ülkemizin hem bölgemizin gıda güvenliği konusunda en önemli garantörü GAP bölgemiz olacak."

"130 bin hektar alan daha sulamaya açılacak"

GAP'ın en baştaki yatırımlarının sulama yatırımları olduğunu vurgulayan Açıkgöz, bu yöndeki yatırımlara aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Açıkgöz, bu sulama yatırımlarının hedefinde 1 milyon 60 bin dekar alanın sulanması olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu hedefin şu anda yüzde 54'ünü tamamlamış durumdayız. Çok yakın gelecekte geri kalanın önemli bir kısmının işletmeye açılacağını düşünüyoruz çünkü bu alanlara suyu ulaştıracak ana kanalların büyük bir kısmı Devlet Su İşleri tarafından tamamlanmış durumda. GAP Eylem Planı öncesi 233 kilometre uzunluğundaki ana kanal uzunluğu şu an 1500 kilometrenin üzerine çıkmış durumda. Ana kanallarla birlikte tabiki suyu tarlalara ulaştıracak şebeke inşaatları da devam ediyor. Şu an işletmeye açık olan 572 bin hektar alana ilave olarak 130 bin hektar alanın sulanması için inşaatı devam eden sulama projelerimiz var. Bunun yanında planlama ve projelendirme aşamasında olan yaklaşık 350 bin hektarlık bir alanda da çalışmalar devam etmektedir."

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