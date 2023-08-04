GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süresi 2028'e kadar uzatıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süresi 2028'e kadar uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.