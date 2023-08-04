04 Ağustos 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 11:00:00
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süresi 2028'e kadar uzatıldı
Kaynak: AA
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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süresinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.
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