Gabar'da günlük 100 bin varil üretim hedefi

Şırnak Gabar Dağı'nda üretim yapılan kuyu sayısı 19'a çıktı. Yıl sonunda kuyu sayısının 29'a, günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması planlanıyor. 2024'te ise 100 kuyu açılacak, 100 bin varil üretim olacak.

Enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye denizde doğalgaz, karada da yerli petrolünü çıkarmaya devam ediyor. 2024 sonuna kadar Gabar'daki sahalardan günlük 100 bin varil petrol üretimine ulaşılması hedefleniyor.

29 KUYUYA ÇIKACAK

Karadeniz doğalgazını ekonomiye kazandıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bir yandan da çalışmalarını yoğunlaştırdığı Şırnak'ta petrol üretimine kesintisiz devam ediyor. Edinilen bilgilere göre; terörden arındırılan ve petrol çıkarılmaya başlanan Gabar Dağı bölgesinde şu anda üretim yapılan kuyu sayısı 19'a çıktı.

, Bu kuyularla Gabar'daki petrol üretimi de günlük yaklaşık 25 bin varile yükseldi. Sondaj planlarını hazırlayan TPAO'nun Şırnak'ta yılbaşına kadar 10 kuyuyu daha üretim için devreye alacağı öğrenildi. Böylece, 2023 sonunda Şırnak'ta üretim yapılan kuyu sayısının 29'a çıkarılması, günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması planlanıyor.

100 BİN VARİL ÜRETİM

Geçen aralık ayında 150 milyon varillik net petrol rezervinin keşfedildiği Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında ve yine Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda ise üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahalarında, iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması öngörülüyor. 2024 sonunda da Gabar'daki sahalardan günlük 100 bin varil üretime ulaşılması hedefleniyor.

KARADENİZ VE MARMARA'DA PETROL UMUDU

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'ya Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisindeki Münhasır Ekonomik Bölgede petrol araması yapabilmesi için dört ayrı petrol arama ruhsatı vermişti. TPAO'nun Karadeniz'deki petrol aramaları için de çalışmalara devam ettiği belirtildi. Ayrıca TPAO, Marmara Denizi'nde petrol aramak için de 3 ayrı ruhsat başvurusunda bulunmuştu.