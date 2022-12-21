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21 Aralık 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 15:30:00

Gabar petrolünde kullanılacak... Hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: AA

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Gabar Dağı'nda keşfedilen petrolün çıkarılmasında kullanılacak çamur tankları Ankara'da bir fabrikada üretilerek Şırnak'a gönderilmek üzere hazırlandı.

Başkan Erdoğan'ın Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından bölgedeki petrol çıkarma çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) petrol sondaj süreçlerinde kullanacağı çamur tankları ARAT-ER Mühendislik firmasının Kahramankazan'daki fabrikasında üretiliyor.

Fabrika Müdürü Sefa Peker, petrol kuyusuna erişim sağlanması için yapılan kazı esnasında toprağın kaymaması için yüksek maliyetli bentonit adı verilen bir sıvı kullanıldığı belirterek, "Buradaki tanklar, çamurun içine karışan atık halde bulunan bentoniti geri dönüştürerek tekrar kuyuda kullanılmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Projelerde optimizasyon, iyileştirme ve 4 aylık imalat prosesleri sonrasında test aşamasına gelindiğini aktaran Peker, süreç sonunda çamur tanklarının tırlara yüklenmeye hazır olduğunu söyledi.

Proje sorumlusu Yasin Demirçiler de çamur tankı sisteminin sondaj kulelerindeki makinanın soğuması, yağlanması ve aynı zamanda kuyuda göçmenin engellenmesi için kullanılacağına işaret ederek, "Bu sistem, aynı zamanda kuyuya basılan çamurun geri çekilip içindeki çakıl gibi harici maddelerden arındıktan sonra tekrar sistemde kullanılması amacıyla üretildi." diye konuştu.

Sondaj çalışmalarında kullanılacak 1 takım sistemin 8 tanktan oluştuğunu aktaran Demirçiler, her tankın bir tırla sevk edildiğini bildirdi.

TPAO tarafından kullanacak çamur tanklarının yarın Gabar Dağı'na sevk edilmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE'DE GÜNLÜK 65 BİN VARİL PETROL ÜRETİLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla yılın başında 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere toplam 150 kuyuda sondaj çalışması için program belirlendi.

Daha önce güvenlik nedeniyle petrol arama çalışmalarının yapılamadığı Şırnak'ta terörün temizlenmesiyle yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü. Bölgede sismik araştırmalara hız verildi.

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervi bulunduğunu duyurdu. Sahada rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.

Mevcut durumda keşfi yapılan sahada 5 kuyuda günlük ortalama 5 bin varillik üretim yapılıyor ve kuyu sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin şu anda günlük petrol üretimi 65 bin varil seviyesinde bulunuyor.

Etiketler : Gabar Dağı Gabar petrolü çamur tankları TPAO
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