Fransızlar bu kış talaşla ısınacak!

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'dan yana tavır sergileyen Avrupa Birliği'ne karşı gaz silahını kullanan Rusya, Avrupa'nın enerji dengelerini alt üst etti. Gazsız bir kışa hazırlanan Avrupa ülkeleri, önlem için farklı yöntemler deniyor. Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı belirtildi. Ülke basınının Fransa, Yanıcı Madde, Yakıt ve Isıtma Federasyonunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ülkede, yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığı kaydedildi.

Federasyonun taleplerin yüksek olması nedeniyle büyük bir arz açığının yaşanmasından endişe etmeye başladığına dikkati çekilen haberde, "Enerji kıtlığı korkusu tüketicileri kış gelmeden oduna akın etmeye ve odun stoku yapmaya yöneltti" ifadesi kullanıldı.

ELEKTRİK DE ARTIYOR

Haberde, 300 tedarikçiyi bünyesinde barındıran Federasyonun kışın şiddetli geçmesine ve talebin büyüklüğüne bağlı olarak düzenli müşterilerine öncelik tanıma yoluna gideceği belirtildi.

Federasyon henüz soba kurulumunu yapmayanlara ise bunu biraz daha ertelemeleri ve tanımadıkları tedarikçilere ön ödeme yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Fransız basını, Rus gazı kesintisi ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatının 1075 euroyu göreceğini yazdı.

KAYA GAZI SEÇENEĞİ MASADA

AB Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Avrupa'da yaşanan enerji krizinin, kömür ve nükleer enerjide olduğu gibi geçmişte çevrecilerin tepkileri nedeniyle rafa kaldırılan kaya gazı üretimine de yeşil ışık yakılmasına neden olabileceğini ifade etti.

İNGİLİZLER KARANLIKTA

İngiltere'de haneler elektrik ve doğalgaz faturalarında, tahmin edilenin de ötesinde bir artışla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. Bununla nasıl başa çıktıklarını anlamak için mikrofonlarını halka uzatan BBC News, ilginç yanıtlarla karşılaştı. Bu kış gelecek faturaları düşündükçe gözlerinin dolduğunu söyleyen 53 yaşındaki Marina Keohane, "Evde tam zamanlı çalışan tek şey buzdolabım. TV izlerken ışığı kapatıp karanlıkta oturuyorum. Mikrodalgada ısıtılan hazır yemekleri alıyorum" diyor.

400 TL'LİK GAZIN 300'Ü DEVLETTEN

Türkiye'de ise bir enerji krizi öngörülmüyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin de yüzde 50'sini devletin karşıladığını belirterek, "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. 300 lirayı devlet karşılıyor. Gazın neredeyse yüzde 80'ini devlet üstlendi" dedi. Elektrikte faturanın yarısının Hazineden sübvanse edildiğini söyleyen Dönmez, "Böylece gaz ve elektrikte 100 milyar lirayı vatandaşın yerine devlet ödedi" dedi. Türkiye halen Rusya, İran ve Azerbaycan'dan doğalgaz, Cezayir ve Nijerya'dan da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alıyor. Rusya'dan ithal edilen doğalgaz, 2007'de tüm gaz ithalatının yüzde 63.5'ini karşılarken, bu oran geçen yıl yüzde 44.78'e indi. 2021'de İran'ın payı yüzde 16.07, Azerbaycan'ın payı yüzde 15.03 oldu.