Fortune 500, Türkiye’nin en büyük şirketlerini açıkladı: İşte zirvedeki isim...

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

12'ncisi gerçekleştirilen ve finansal kurumlar ile holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 2018 sonuçları açıklandı. Listenin ilk sırasında net satışlarını 2018'de önceki yıla göre yüzde 64,1 artırarak 88 milyar 552 milyon liraya çıkaran TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ, geçen yıl da listenin ilk sırasında bulunuyordu.

Listede sırasını değiştirmeyen bir diğer şirket de Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) oldu. EPİAŞ, net satışlarını yüzde 55 artırarak 63,8 milyar liralık net satış geliriyle ikinciliğini korudu.

Geçen yıl listenin 4'üncü sırasında bulunan Türk Hava Yolları ise (THY) bir basamak yükselerek 3'üncü oldu.

THY'nin net satışları yüzde 58 artarak 62,9 milyar liraya çıktı.

Önceki yıl 5'inci sırada yer alan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 51 milyar 51 milyon liralık net satışla 4'üncü sıraya yükseldi.

3'üncü sırada yer alan Petrol Ofisi ise 49 milyar 933 milyon lirayla 5'inci sıraya geriledi.

Opet Petrolcülük AŞ 42 milyar 997 milyon lirayla 6'ncı sırada yer aldı.

Ford Otomotiv 33 milyar 292 milyar lirayla 7'nci sırada yer aldı.

Bim Birleşik Mağazalar AŞ 32 milyar 323 milyon lirayla 8'inci sırada yer aldı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 27 milyar 15 milyon lirayla 9'uncu sırada yer aldı.

Arçelik 26 milyar 904 milyon lirayla 10'uncu sırada yer aldı.

Geçen yıl 12'nci sırada bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, bu yıl 9'uncu olurken, 9'uncu sırada bulunan Arçelik ise 10'unculuğa geriledi.