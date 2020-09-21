İkinci el araç fiyatlarının 1,5 yıl içerisinde yüzde 100 değer kazanmasının ardından aracını satışa çıkaran yeni bir otomobil arayışına girmek yerine soluğu gayrimenkul ofislerinde alıyor.

Fiyatı ikiye katlanan aracını satarak kendine peşinat oluşturan vatandaş üstünü eş dost ya da kredi ile tamamlayarak ev sahibi oluyor.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 adet oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarında ise dikkat çeken bir artış oldu. Kredi faizlerinin tarihin en düşük seviyelerine inmesinin etkisiyle 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satışlar da yüzde 122 arttı.

Konutta kamu bankaları öncülüğündeki başlatılan 0,64 faiz kampanyası ağustos ayının ilk haftasının sonunda sona erdi. Faizler bugün itibariyle bankasına göre değişmekle birlikte aylıkta yüzde 1,15 ve üzerinde yer alıyor.

EV İÇİN ACİL SATILIK!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Konutta her ne kadar faizler yükselişe geçse de ikinci el otomobilde ortaya çıkan değer kazancı peşinat ihtiyacını ortadan kaldırınca vatandaş da ortaya çıkan bu fırsatı eve dönüştürmek için harekete geçti. Bütçesine uygun evi bulan vatandaş peşinat için aracını 'Acil' başlığıyla satışa çıkardı. Öyle ki; ikinci el ilan sitelerinde aracını ev almak için satışa çıkardığını söyleyenlerin sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlendi.

FİYATINI İKİYE KATLADI

Piyasada en fazla tercih edilen araçların ikinci el fiyatlarına bakıldığında ortalama rakamların 2015 ve üzeri araçlarda 85 ile 200 bin TL arasında yer aldığı görülüyor. Son 1,5 yıldır yükselişte olan ve özellikle koronavirüs salgını ile sekteye uğrayan sıfır araç üretimiyle ikinci elde araç fiyatları yüzde 100 artmış durumda. Geçtiğimiz yıl bu aylarda 70-80 bin TL'ye alınmış bir ikinci el araç için bugün itibariyle talep edilen rakam 150 bin TL bandını aşıyor.

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZLE ÖDEME PLANI

Türkiye'de ikinci el konutların büyük şehirlerdeki ortalama m2 birim fiyatlarına bakıldığında en pahalı ikinci el konut İstanbul'da yer alıyor. En son yapılan bir araştırmaya göre mega kentte ikinci el konutta ortalama m2 birim fiyatı 3 bin 865 TL. Bu da ikinci el 100 m2 bir dairenin ortalama fiyatının 386 bin TL olduğu anlamına geliyor. İkinci el konutta kullanacak kredide yüzde 10 peşinat şartı bulunuyor. Bugün ikinci el aracını 150 bin TL'den satarak ev alacak kişinin başka bir birikimi olmaması halinde kullanacağı kredi oranı 186 bin TL.

Bankaların konut kredi faiz oranlarına bakıldığında en düşük faiz oranı olan yüzde 1,15 ile 10 yıl vade ile aylık 2.866 TL'lik ödeme planı çıkarılıyor.

EN DÜŞÜK FİYATLI İKİNCİ EL KONUT ŞANLIURFA'DA

İkinci el aracını satıp peşinat yapanların İstanbul'da ortalama ikinci bir ev için ödeyeceği rakamlar bu şekilde iken ikinci el konutta ortalama m2 fiyatı 1.914 TL olan Ankara'da 100 m2 daire 194 bin TL, ortalama m2 fiyatı 3.095 TL olan İzmir'de 300 bin TL, ortalama m2 fiyatı 2.254 TL olan Bursa'da ise 225 bin TL.

Büyükşehirler arasında en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor.

M2 birim fiyatının ikinci el konutta ortalamada 1.262 TL olduğu şehirde 100 m2 daire için ödenen rakam 126 bin TL olarak ifade ediliyor.