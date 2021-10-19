Fiyat oyunu ifşa oldu!

Paketlenmiş ürünlerde tedarik problemini bahane eden üretici firmalar fiyatlara fahiş zam yaparken, stokçuluğa da başladı. Bazı ürünlere bir günde yüzde 90 zam yapıldı

Sabah'ta yer alan habere göre özellikle paketlenmiş gıda ürünlerinde ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanıyor. İddiaya göre, bu sefer üretici firmalar da stokçuluk kervanına katılmış durumda.

MARKETLERE AZ SAYIDA ÜRÜN VERİYORLAR

Marketlere az sayıda ürün verilirken, gelen ürünler de yüzde 90'a varan oranda zamlanmış durumda. Ünlü bir dondurulmuş gıda firmasının 15 Ekim itibarıyla gönderdiği yeni fiyat listesini gören marketçiler ise adeta şok yaşadı. Gelen listede yüzde 90'a varan fiyat artışları yapıldığı dikkat çekerken, cumartesi günü de tedarik sıkıntısıyla raflara geç gelen gıdaların fiyatlarında artış yaşandı.

İki büyük paketlenmiş gıda üreticisi tüm ürünlerine yüzde 25 zam yaptı.

KASIM AYINI BEKLİYORLAR

Birçok üretici firma ve aracılar ürün depoluyor. Satın almaları toplu olarak yapan aracı firmalar birçok ürün gruplarında stok yapıyor. Aracı ve üreticilerin elindeki ithal ürünü adeta bir döviz gibi görmeye başladığını ifade eden market sahipleri ise, "İstediğimiz sayıda ürünü hemen tedarik edemiyoruz. Yeni gelen her ürün de ortalama yüzde 25 ila 90 arasında zamlı geliyor. Kasım'da daha yüksek zamlardan bahsediliyor" dedi.

ZİRVEDE KAHVE VAR

Öte yandan kahvede de stokçuluk arttı. Brezilya'daki olumsuz iklim koşullarının kahve fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle esnaf, kahve tedarikinde zorlanıyor. İşyerleri, milyonlarca ton ürünün stoklandığını ifade ederken, bayiler ise 100 kilogram kahve isteyene maksimum 50 kg kilogram kahve gönderiyor.

AMBALAJ SANAYİSİNDEN TEPKİ

AMBALAJ sanayicileri ise kendilerinin zamma alet edilmesine tepki gösteriyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün tedarik ve lojistik özelinde hiçbir aksamaya uğramadan faaliyetlerini devam ettirdiğini belirterek, doğru ambalajın maliyetleri düşüreceğini söyledi. Zeki Sarıbekir, "Son zamanlarda basında yer alan bazı haberlerde belirtilenin aksine ambalajlar maliyet artırıcı bir unsur değil koruyucudur.

Ambalaj maliyeti günlük ihtiyaç ürünlerinin satış fiyatının genelde yüzde 3'ü ila 5'i arasında, bazı endüstriyel ürünlerde ise yüzde 10'u civarında. Gıda fiyatlarının yükselmesinden ambalaj sorumlu tutulamaz. Ambalaj enflasyonu artırmaz" ifadelerini kullandı.