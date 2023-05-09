VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak, 6 bin parça tarihi eseri İngiltere'den 100 yıl sonra geri aldı
Bakan Akar: Bu millet terörle yürüyenlere imkan vermeyecektir
"Türkiye Yüzyılı" dijital anıt ile anlatılıyor
Fransız meclisi, AB'yi Wagner'i "terör örgütü" listesine eklemeye çağırdı
Blinken: Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılmasındaki çabasından dolayı Türkiye'ye minnettarız
Bakan Kurum: Erzurum'daki olayı hiç doğru bulmuyorum
09 Mayıs 2023 Salı 23:19:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 23:19:00

Fitch'ten ABD'li bankalar için bu yıl "zayıf performans" beklentisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl ABD bankaları için daha zayıf finansal performans beklediğini ve bu performansın iş modeline, varlık yoğunluğuna ve mevduatların çeşitliliği ile istikrarına bağlı değişebileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Kasım 2022'deki görünüme paralel olarak 2023'te ABD bankaları için daha zayıf finansal performans beklentisinin sürdüğü belirtildi.

Bu performansın muhtemelen iş modeline, varlık yoğunluğuna ve mevduatların çeşitliliği ile istikrarına bağlı değişeceğine işaret edilen açıklamada, ABD bankalarının çoğunun 2023'e güçlü karlılık, varlık kalitesi, yasal sermaye ve likidite ile girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu durumun yakın vadeli zorlukların üstesinden gelinmesi için derecelendirme alanı sağladığı belirtildi.

Daha uzun vadeli derecelendirme sonuçları değerlendirilirken Silikon Vadisi Bankası (SVB), Signature Bank ve First Republic Bank'ın iflaslarından kaynaklanan ikinci derece etkilere giderek daha fazla odaklanıldığı vurgulandı.

Fitch'in marttan bu yana son banka iflaslarından ve anlamlı mevduat çıkışlarından şiddetli şekilde etkilenen bankalar için birkaç negatif derecelendirme önlemi aldığına değinilen açıklamada, çoğu ABD bankası için "aa" durağan görünümünün değişmediği ancak bankalar için özel sorunların ortaya çıkmaya devam edebileceği belirtildi.

Açıklamada, daha uzun vadeli olabilecek ve ABD bankalarının puanını etkileyebilecek yapısal konuların değerlendirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.

ABD bankaları için mevduat çıkışlarının mart sonundan bu yana istikrar kazandığına işaret edilen açıklamada, 26 Nisan'a kadar ABD ticari bankalarındaki mevduatların yüzde 3 düşerek 16 trilyon dolara gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, son zamanlarda kredi veya mevduat büyümesi sektör normlarının önemli ölçüde üzerinde olan bankaların, negatif derecelendirme eylemleri açısından daha fazla risk altında olabileceği vurgulandı.

Etiketler : Fitch ABD Kasım 2022
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Sefo'dan tekli heyecanı

Sefo'dan tekli heyecanı
Evlilik yakın

Evlilik yakın
Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım

Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım
Çocukluk aşkı klibinde

Çocukluk aşkı klibinde
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık
Ödülünü Gencebay verdi

Ödülünü Gencebay verdi
Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı

Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX