Fitch, Türkiye'nin büyüme hızına yetişemiyor

Türkiye ekonomisinin birçok ülkeden pozitif ayrışarak yakaladığı büyüme ivmesi uluslaraarası kuruluşların başını döndürüyor. 'Sıfırcı' hoca olarak bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyümesinin yaptığı revizyona dün yenisini ekledi. Bu yıl için büyüme tahminini yüzde 7.9'dan yüzde 9.2'ye çıkaran kurum böylece yıl başından bu yana 6'ncı kez revizyona gitti. Değerlendirme kurumu OVP'de yıl sonu için yüzde 9'luk büyüme öngörülüyordu. Fitch ocak ayı başında yaptığı ilk tahminde Türkiye için sadece yüzde 3.5 büyüme tahmini yapmıştı.



PEŞ PEŞE REVİZYON

Türkiye'ye dönük tahminlerini sürekli güncellemek zorunda kalan bazı kurumlar en son güncellemeyi 2. çeyrek büyüme rakamının 1 Eylül'de açıklanmasının hemen ardından yapmıştı. Fitch ile birlikte en son tahmin değişikliğine giden kurumlardan JP Morgan büyüme tahminini yüzde 6,8'den 8,4'e çıkarırken Goldman Sachs ise yüzde 7,5'ten 9,5'e yükseltmişti. Birçok kurum büyüme tahmininde 3-4 kez dreğişikliğe giderken sadece S&P ocaktaki yüzde 3.6'lık büyüme tahminini bir kez değiştirdi. S&P mart ayında yayımladığı bir ara rapor ile büyüme tahminini yüzde 6,1'e yükseltmişti.

FITCH DÜNYAYI KÜÇÜLTTÜ

Türkiye'ye dönük 6. kez revizyona giden Fitch'in dün yayınladığı raporda Türkiye'de bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Raporda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4,5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı. Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 6,3'ten yüzde 6'ya düşürdü. Fitch Çin'in büyümesini yüzde 8.4'ten yüzde 8.2'ye, ABD'nin büyümesini yüzde 6.8'den 6.2'ye çekti. Euro Bölgesi'nin büyüme tahminin de yüzrde 5'ten 5.27ye çıkardı.

MERKEZ'İN ANKETİNDEN YÜZDE 8.2 BÜYÜME ÇIKTI

Merkez Bankası eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6'dan yüzde 8,2'ye yükseldi. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,74'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 16,30 olarak belirlenmişti. Ankette faize ilişkin beklentiler de yer aldı. Buna göre, katılımcıların bu ay için politika faizi değişikliği beklemiyor. Yıl sonuna ilişkin dolar beklentisi eylül anketinde 8,92 oldu. Önceki ankette bu beklenti 8,94 seviyesindeydi.