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01 Eylül 2023 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 12:08:00

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi

Kaynak: AA

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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Türk bankacılık sektörüne ilişkin, "Makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılması, bankaların kredi profillerini destekleyici olacaktır." dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin bankacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Halen risklerin devam ediyor olmasına karşın faaliyet ortamı baskılarının azaltılmasının bankaların kredi profillerini desteklediğini ifade eden Kılınç, makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılmasının, bankaların kredi profillerini destekleyici olacağını söyledi.

Türk bankalarının karlılıklarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılınç, "Politika faizindeki son artış ve son düzenleyici gelişmeler, TL krediler üzerindeki birinci kademe 'yumuşak' faiz sınırının kaldırılmasının ardından daha yüksek kredi getirileri göz önüne alındığında, bankaların karlılığını desteklemektedir. Bankaların net faiz marjlarının, en son döviz korumalı mevduat aktarımından ve TL dönüştürme gerekliliklerinden kaynaklanan lira fonlama maliyetleri üzerindeki baskıya rağmen, genişlemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRÜN DÖVİZ LİKİDİTESİ, BORÇLARI GERİ ÖDEMEK İÇİN GENİŞ ÖLÇÜDE YETERLİ OLACAKTIR"

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç, son dönemde değişen para politikası adımlarına işaret ederek, "Son politika karışımı ayarlamaları, son haftalarda az sayıda bankanın yüksek maliyetle de olsa daha uzun vadeli borçlanmasında görüldüğü gibi, dış finansman baskılarında bir miktar hafiflemeye neden olmuştur." dedi.

Türk bankalarının karlılıklarının bu yılın tamamında, yılın ilk yarı karlılık verileri dikkate alındığında, azalmasının beklendiğini ifade eden Kılınç, "Bankacılık sektörünün döviz likiditesi, bir yıl içinde ödenmesi gereken piyasaya duyarlı dış borcu geri ödemek için geniş ölçüde yeterli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : ahmet kılınç türkiye ekonomisi bankacılık
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