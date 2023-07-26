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26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:30:00

Fırsatçı ev sahiplerine hapis şoku! Yüksek kiraya haksız kazanç cezası geliyor

Kaynak: Sabah

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Yüksek kiraya yeni düzenleme yolda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fahiş kira ve konut fiyatları için gerekirse ceza uygulayacağız" talimatının ardından Yüksek kiraya haksız kazanç cezası geliyor. İşte detaylar...

Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Bir yıldan üç yıla kadar hapisle soruşturma, dava açılabilecek. Fırsatçı ev sahipleri mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecek.

TCK'DA DÜZENLEME YAPILIYOR

Yüzde 25 sınırına rağmen kiraları piyasa ortalamasının üzerinde artıran, fahiş kira artışına gidenlere yönelik Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre TCK'da yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Bir yıldan üç yıla kadar hapisle soruşturma, dava açılabilecek.

Haklarında 3 yılla soruşturma açılan fırsatçı ev sahipleri mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecek. Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.

Etiketler : Fahiş kira artışı TCK Adalet Bakanlığı ev sahipleri
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