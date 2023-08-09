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09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:17:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:17:00

Firmalar e-ticaret ve e-ihracatlarını devlet destekli danışmanlık ofisiyle artırıyor

Kaynak: A

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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) desteğiyle kurulan danışmanlık ofisinde eğitim alan firmaların e-ticaret ve e-ihracat kapasiteleri artıyor.

Üreten Şehirler Programı kapsamında "E-ticaret ve E-ihracat Danışmanlık Ofisi Projesi"ni hayata geçiren ORAN, KTO ile işbirliği yaparak danışmanlık ofisi kurdu.

KTO binasında 2 milyon lira bütçeyle kurulan ofise gelen 120 şirketin sorumlularına eğitim verilirken, ticaret için gerekli altyapı çalışmaları da destekleniyor.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, AA muhabirine e-ticaret ve e-ihracat konusunda oda üyelerine faydalı olmak için çalıştıklarını söyledi.

Projeyle amaçlarının ticareti artırmak olduğuna değinen Gülsoy, bu konuda önemli işlere imza attıklarını ve firmaların verilen eğitimlerle kendilerini geliştirdiğini aktardı.

Gülsoy, firmaların e-ticaret ve e-ihracatla müşterilerine daha kolay ulaşabildiğini belirterek, tüm firmalara yatırımlarını dijital platformlar üzerinden yapmasını önerdi.

Kurulan ofiste eğitimlerin başarılı şekilde verildiğini vurgulayan Gülsoy, istihdama da katkı sağladıklarını ifade etti.

"Mutlaka dijital platformda olmalarını öneriyoruz"

Gülsoy, yeni pazarlara ulaşmada e-ihracatın önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimize, tüm firmalarımıza, işletmelerimize mutlaka dijital platformda olmalarını öneriyoruz. Ne alıp satıyorsanız, ne üretiyorsanız dijital platformda olup ya bir marka oluşturun ya bir markanın altında ürünlerinizi tanıtın çünkü, artık dünyada ulaşılmayacak yer kalmadı. Her tarafa rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E-ticaret aynı zamanda ilçemizde, ilimizde üretilen bir ürünün tüm dünyaya tanıtılmasına katkı veriyor. Aynı zamanda kırsal kalkınmaya da etkisi var."

Eğitimler hakkında bilgi veren Gülsoy, "E-ticaret ve e-ihracat ofisimizde 120 firmamıza eğitim verdik. 20 firmamıza da danışmanlık hizmeti sunuyoruz ve 10 da mentör yetiştirdik. Bu mentörleri de KTO bünyesinde halen istihdam ediyoruz. Mentör arkadaşlarımız yardım almak isteyen firmalarımızı gezerek onlara e-ticareti, e-ihracatı anlatıyor." dedi.

"Satışlarımızda ciddi rakamlar elde etmeye başladık"

Mobilya yan ürünlerini imal eden firmanın sahibi Emin Divarcı ise uzun zamandır e-ihracat yapmak istediğini ve KTO'nun eğitimlerine katılarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

E-ticaret ve e-ihracatın eskiden kendisine uzak geldiğini anlatan Divarcı, şöyle konuştu:

"Projeye girdikten sonra eğitimler yoluyla e-ihracat ve e-ticaret konusunda satışlarımızda ciddi rakamlar elde etmeye başladık. Tabii kolay bir süreç olmadı. Uzun bir eğitim sürecinin ardından buradaki arkadaşlar sağ olsunlar çok yardımcı oldu. İhracat yaptığımız ülkeler Cezayir, Rusya, kısmen Azerbaycan ve bazı Avrupa ülkelerine satış yapıyoruz. Kar oranında yüzde 30-40'lık artış oldu. Yani hiç tahmin etmediğiniz insanlar size yazabiliyor. Çalışmayı hayal bile edemeyeceğiniz insanlar size ulaşıyor. Büyük bir reklam alanı."

Her ülkeyi tek tek gezerek satış yapmanın zor olduğuna değinen Divarcı, e-ticaret platformları sayesinde ciddi bir müşteri potansiyeline ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : E-ticaret ve E-ihracat KT Emin Divarcı
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