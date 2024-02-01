Mykkanen'den Türkiye ile yenilenebilir enerjide işbirliği mesajı

Finlandiya Çevre ve İklim Bakanı Kai Mykkanen, Finlandiya'nın 40 yılı aşkın süredir nükleer enerji alanında öncü olduğunu kaydetti.

Finlandiya'da elektrik üretiminin yüzde 40'tan fazlasının nükleer enerjiden sağlandığını belirten Mykkanen, bunun enerji güvenliği ve iklim hedeflerine katkı sağladığını anlattı.

Mykkanen, ülkesinin daha fazla nükleer enerjiye ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Küçük modüler reaktörlerin inşasını kolaylaştırmayı amaçlayan Ulusal Nükleer Enerji Yasası ile 2026'ya kadar yapılması planlanan reform, Finlandiya'nın ileri görüşlü ve uyarlanabilir stratejisini yansıtıyor. Ayrıca nükleer enerji için yüzde 70'e yakın yüksek bir kamuoyu onayı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Nükleerin yanı sıra rüzgar enerjisine de yatırım yaptıklarına dikkati çeken Mykkanen, "Son yıllarda açık deniz rüzgar enerjisi alanında büyük bir yatırım potansiyeli bulunuyor. Hükümet de 2035'e kadar açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesinin artırılması konusunda iddialı bir hedef belirledi. Ayrıca yıllık bazda elektrik talebi açısından kendi kendimize yeterliliğe doğru ilerledik. Bu oran 2023'te neredeyse yüzde 98'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA



Finlandiya'nın Şubat 2022'den sonra Rus enerjisine bağımlılığını hızla azalttığını vurgulayan Mykkanen, "Bu, iyi düzeyde hazırlık, tutarlı eylemler ve geniş enerji karışımı sayesinde mümkün oldu. Elektrikle ilgili olarak, Rus nükleer yakıtı için de yedek bir batı tedarik zinciri bulunduğunu belirtmek gerekir. Rus LNG'si de Finlandiya'ya sadece çok sınırlı miktarda ithal ediliyor." diye konuştu.

Mykkanen, Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşından sonra başlayan krizin ardından Finlandiya'nın enerji sisteminin dayanıklılığını kanıtladığını ifade etti.

Fosil enerjide Rusya'ya bağımlılığı aşamalı olarak durdurmayı başardıklarına dikkati çeken Mykkanen, enerji tedarik yollarını çeşitlendirdiklerini ve yerli elektrik üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını kaydetti.

Mykkanen, Finlandiya'nın spot piyasadaki elektrik fiyatının AB ülkeleri arasındaki en ucuz ikinci fiyat olduğunu belirterek, Ocak 2023'te faaliyete geçen Inkoo yüzer LNG gemisinin de gaz arzı konusunda sisteme önemli katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye ile yenilenebilir enerji ve nükleer atık yönetimi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülebileceğini ifade eden Mykkanen, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji veya nükleer atık yönetimi gibi temiz enerji gelişmeleri söz konusu olduğunda Finlandiya ve Türkiye arasında teknoloji veya uzmanlık değişimi olabilir. Finlandiya temiz sanayi merkezi olmayı hedefliyor. Türkiye'nin güçlü enerji yoğun sanayisi ile Finlandiya sanayisi arasında ticaret, ithalat ve ihracat artırılabilir. Ayrıca, Ar-Ge işbirliği kapsamında karşılıklı forumlar aracılığıyla, gelecekteki işbirliği için fırsatlar sunabilir."