Finansal İstikrar Komitesi, enflasyonla mücadele için bir araya geldi

Enflasyonla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor, fahiş fiyat artışları yakından takip ediliyor.

Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak olan önlemlerin değerlendirmek üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bir kez daha bir araya geldi.

Enerji, gıda ve emtia fiyatlarının seyri toplantının ana gündem maddesi.