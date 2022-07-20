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20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:39:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:39:00

Finansal İstikrar Komitesi, enflasyonla mücadele için bir araya geldi

Kaynak: TRT Haber

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Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Enflasyonla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor, fahiş fiyat artışları yakından takip ediliyor.

Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak olan önlemlerin değerlendirmek üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bir kez daha bir araya geldi.

Enerji, gıda ve emtia fiyatlarının seyri toplantının ana gündem maddesi.

Etiketler : enflasyon emtia fiyatları Nureddin Nebati
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