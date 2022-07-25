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25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:21:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:21:00

Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak

Kaynak: AA

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Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, saat 16.00'daki toplantıda, küresel ve yerel düzeydeki son gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemi üzerindeki etkileri ele alınacak.

Toplantıda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sektörlerinin genel durumları irdelenecek ve gelecek döneme ilişkin yeni politika adımları istişare edilecek.

Etiketler : sigortacılık sermaye piyasaları Finansal İstikrar Komites
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