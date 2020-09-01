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01 Eylül 2020 Salı 22:19:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 22:19:00

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainar: Ekonomi Kovid-19 salgınıyla ilgili belirsizlikle yüzleşmeye devam ediyor

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Brainard, "İleriye bakıldığında ekonomi, Kovid-19 salgınıyla ilgili kayda değer belirsizlikle yüzleşmeye devam ediyor ve riskler aşağı yönlü seyrediyor." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Brookings Enstitüsünce video konferans yöntemiyle düzenlenen "Fed düşük faiz ve enflasyon oranları çağında Kovid-19 durgunluğuna nasıl yanıt verecek?" başlıklı etkinlikte konuştu.

Fed'in yeni para politikası çerçevesinin toparlanmayı güçlendireceğini dile getiren Brainard, yeni yaklaşımın, önemli bir "çığır açtığını" ve Kovid-19'un ekonomik etkilerine yanıt vermesinin yanı sıra ülkeye hizmet edeceğini söyledi.

Brainard, bankanın para politikası stratejisindeki değişiklikleri anlatarak, yeni çerçevenin istihdamdaki toparlanma ile ortalama yüzde 2 enflasyon hedefini desteklemek için Fed'i daha güçlü bir konuma getireceğini ifade etti.

Genel finansal koşulların destekleyici olduğu aktaran Brainard, şöyle devam etti:

"İleriye bakıldığında ekonomi Kovid-19 salgınıyla ilgili kayda değer belirsizlikle yüzleşmeye devam ediyor ve riskler aşağı yönlü seyrediyor. Kovid-19 ile ilgili belirsizlik ne kadar devam ederse, bazı sektörlerde işletmelerin kapanması ve kalıcı işten çıkarma riski de o kadar artar. Virüs en önemli faktör olmaya devam ederken, ilave mali desteğin boyutu ve zamanlaması da ekonomik görünüm için önemli bir faktör. Krizin ilk aşamasında olduğu gibi mali destek birçok aile ve işletmeyi ayakta tutmak için gerekli olmaya devam edecek."

"Toparlanmanın bir süre Kovid-19 dalgalanmalarıyla karşılaşması muhtemel"

Brainard, toparlanmanın bir süre için Kovid-19 ile ilgili dalgalanmalarla karşılaşmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Gelecek aylarda, para politikasının dengeleştirmeden uyumlaştırmaya dönmesi önemli olacak." dedi.

Para politikasının bir sonraki aşamasına geçerken yeni çerçevenin kendilerine rehberlik edeceğini kaydeden Brainard, "Dirençli düşük performansın ardından, maksimum istihdam ve zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyona ulaşmak için gerekli uyumlaştırmanın sağlanması önemli olacaktır." diye konuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, 27 Ağustos'ta para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.

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