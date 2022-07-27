FED, politika faizini 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Karar metninde FED'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı yinelendi.

Enflasyonla ilgili Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik hedefe dönme konusunda güçlü bir taahhüdü olduğu ifade edildi.

Metinde harcamalar ve üretimin ücret artışlarına rağmen daha yumuşadığına vurgu yapıldı.

Bloomberg anketine katılan 85 ekonomistin çoğunluğu yüzde 1,50-yüzde 1,75 olan faiz bandında 75 baz puanlık faiz artışı öngörüyordu.

Ayrınıtlar geliyor..