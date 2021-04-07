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Fed: Hedeflerde kayda değer ilerleme sağlanması biraz zaman alacak
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07 Nisan 2021 Çarşamba 23:17:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 23:17:00

Fed: Hedeflerde kayda değer ilerleme sağlanması biraz zaman alacak

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ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının biraz zaman alacağını ve varlık alımlarının en azından mevcut hızda deva edeceğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 16-17 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, son dönemde ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin göstergelerin yönünü yukarı çevirdiği kaydedildi.

Ekonominin seyrinin aşılamalardaki ilerlemeler de dahil olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının seyrine önemli ölçüde bağlı olacağı yinelenen tutanaklarda, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği, ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturacağı ifade edildi.

Tutanaklarda, ekonomik toparlanmanın son zamanlarda hızlandığı ve salgın karşısında ekonominin direnç göstermeye devam ettiği aktarıldı.

"Salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam ediyor"

Fed'in tutanaklarında, "Olumlu göstergelere ve iyileşen halk sağlığı durumuna rağmen katılımcılar, ekonominin Komitenin uzun vadeli hedeflerinden uzakta olduğunda ve salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam etmesiyle ekonominin önündeki yolun oldukça belirsiz kalmayı sürdürdüğünde mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Mevcut politika duruşu ve yönlendirmesinin, ekonomik toparlanmayı daha fazla teşvik için uygun olduğuna işaret edilen tutanaklarda, bazı katılımcıların politika değişikliklerinin tahminlerden ziyade öncelikle gözlemlenen sonuçlara dayanması gerektiğini belirttiği vurgulandı.

Tutanaklarda, genel finansal koşulların destekleyici olduğu kaydedilerek Mart 2020'den bu yana gerçekleşecek varlık alımlarının finansal koşulları önemli ölçüde rahatlattığı ve ekonomiye önemli destek sağladığı aktarıldı.

Toplantı tutanaklarında, "Katılımcılar, Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının muhtemelen biraz zaman alacağını ve Komitenin sonuca dayalı rehberliğiyle tutarlı olarak, varlık alımlarının o zamana kadar en azından mevcut hızda devam edeceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

Bazı katılımcıların varlık alım hızındaki değişikliğe ilişkin iletişimin önemini vurguladığına işaret edilen tutanaklarda, bu tür iletişimlerin zamanlamasının ekonominin gelişimine ve Komitenin hedeflerine yönelik ilerleme hızına bağlı olacağı kaydedildi.

Etiketler : ABD fed fedarel Açık Piyasa Komitesi
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