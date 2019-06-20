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20 Haziran 2019 07:11 | Perşembe

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı belirtilen açıklamada, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı da vurgulandı.

Açıklamada, enflasyonun zayıf seyrettiği belirtilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verildi ve gelecekteki politika ayarlamaları konusunda "sabırlı" olunacağı ifadesi çıkarıldı.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığının ifade edildiği açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2019 için yüzde 2,4, 2020 için 2,1 ve 2021 için de yüzde 2,4 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 yılı için yüzde 3,7, 2021 yılı için ise yüzde 3,8 olduğu kaydedilirken, hane halkı harcamalarının toparlanıyor olduğu, fakat firmaların sabit yatırımlarının zayıf kalmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Fed açıklamasında, gelen verilerin yakından izlendiğini de vurguladı. 

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) birçok üyesinin faiz indirimin uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. 

ABD Merkez Bankası Fed’in politika faiz kararının ardından başkent Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti. 

Komitedeki bazı üyelerin son dönemdeki bazı ekonomik gelişmelerden dolayı endişelendiğini dile getiren Jerome Powell, daha gevşek bir para politikasının uygulanmasına ilişkin eğilimin güçlendiğinin altını çizdi.

Powell küresel büyümedeki yavaşlamanın, enflasyonun devam eden bir şekilde Fed’in yüzde 2,90 hedefinin altında kalmasının ve ABD’nin Çin başta olmak üzere ticaret ortaklarıyla devam eden ticari müzakerelerinin endişeler arasında yer aldığını söyledi. 

Fed Başkanı Powell, "Toplamda, politika tartışmalarımız belirsizlik ortamına uygun şekilde cevap verilmesi üzerinde odaklandı. Birçok üyemiz Fed’in faiz oranlarında bir miktar azaltılmaya gidilmesinin en olası gördükleri senaryo için uygun olacağına inanıyor. Birçok üyemiz şu anda daha faiz indirimi gibi bir politikanın uygulanması durumunun güçlendiğini düşünüyor.” ifadelerini kullandı. 

Powell konuşmasında ekonomik büyümeye yardımcı olacak uygun araçları kullanmaya devam edeceklerini, tüm verileri yakından izlediklerini dile getirdi. 

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından görevden alınabileceğine ilişkin iddialara ilişkin soruya da cevap veren Powell, "Kanun açık. Dört yıllık görev sürem var. Bunun tamamını kullanma niyetindeyim." şeklinde konuştu.

ABD Merkez Bankası Fed, bugün açıkladığı faiz aralığını yüzde 2,25-2,50 seviyesinde bırakarak karar metninde faiz hareketlerine ilişkin olarak kullandığı "sabırlı" ifadesini çıkarmıştı. 

(AA)

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