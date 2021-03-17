Fed faiz kararını açıkladı

Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar oybirliğiyle alındı.

ABD Merkez Bankası, ekonomide güçlenme ve daha yüksek enflasyon bekliyor ancak faizleri 2023 yılının sonuna kadar yükseltmeyeceğini öngörüyor.

Piyasa beklentilerine paralel FOMC toplantısında kısa vadeli borçlanma faizi sıfıra yakın düzeyde tutulurken, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımı da değiştirilmedi.

Ekonomik iyileşmenin hızında bir azalma görülmesinin ardından en güncel ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinde bir iyileşme var ancak pandemiden en çok etkilenen sektörler zayıf kalmaya devam ediyor. Enflasyon yüzde 2'nin altında seyrine devam ediyor.