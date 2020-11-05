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05 Kasım 2020 Perşembe 22:06:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 22:55:00

Fed faiz kararını açıkladı!

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizi değiştirilmedi ve yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kaldı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenerek böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarının destekleneceği aktarıldı.

Kovid-19 salgınının ABD ve dünya çapında muazzam ekonomik zorluklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığı kaydedildi.

"FİNANSAL KOŞULLAR DESTEKLEYİCİ OLMAYA DEVAM ETTİ"

Açıklamada, zayıf talep ve petrol fiyatlarında daha önce yaşanan düşüşlerin enflasyonu da aşağıda tuttuğu belirtilerek genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği ifade edildi.

Ekonominin gidişatının salgının seyrine önemli ölçüde bağlı olacağı vurgulanan açıklamada, "Devam eden halk sağlığı krizi, yakın vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek ve orta vadede ekonomik görünüm açısından önemli riskler oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyonun sağlanmasının hedeflendiğine işaret edilerek, enflasyonun bir süre yüzde 2 seviyesinin biraz üzerinde olmasının amaçlanacağı, böylece enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 olması ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2'de kalacağı belirtildi.

"RİSKLER ORTAYA ÇIKARSA PARA POLİTİKASI DURUŞU UYGUN ŞEKİLDE AYARLANACAK"

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu sonuçlar elde edilene kadar para politikasının uyumlu duruşunu sürdürmesinin beklendiği vurgulanarak federal fon oranı için hedef aralığının yüzde 0-0,25 aralığında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Fed'in piyasa işleyişini sorunsuz sürdürmek ve uyumlu finansal koşulların geliştirilmesini yardımcı olmak için gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarına mevcut hızda devam edeceği ve böylece hane halkı ile işletmelere kredi akışını destekleyeceği bildirildi.

Gelen bilgilerin ekonomik görünüm açısından sonuçlarının izlenmeye devam edileceği belirtilerek "Komite hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, komitenin değerlendirmelerinde, halk sağlığı, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile mali ve uluslararası gelişmelerle ilgili gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesinin dikkate alınacağı belirtildi.

Etiketler : fed faiz banka fed faiz kararı
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