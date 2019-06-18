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18 Haziran 2019 12:04 | Salı

Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir

ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri sonrası güvercin bir duruş sergilemeye başlayan ABD Merkez Bankası'nın bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak toplantıda faiz indirimine gitmese dahi bir sonraki toplantı için güçlü sinyaller vereceği öngörülüyor.

ABD ekonomisinde yaşanan resesyon riski 2018'de 4 kez faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası'nı (Fed) parasal genişlemeye yönlendiriyor. Ticaret savaşları ile artan  küresel belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle birlikte ABD'de büyüme  rakamlarına ilişkin aşağı yönlü revizyonlar gerçekleşti. Geçen hafta cuma günü  açıklama yapan Atlanta Fed, 2019 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde  2,1'e indirdi.

Geçen ay Çin'e uyguladığı tarifelere 200 milyar dolarlık bir mal  grubunu da dahil eden ABD, geçen haftalarda Meksika'ya da tarife uygulama kararı  almış fakat sonrasında iki taraf arasında gerçekleşen toplantılar sonucu bu  duruşundan vazgeçmişti.

Ticaret savaşlarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda petrol gemilerinin  saldırıya uğraması gibi konular, küresel ekonomide risk iştahını azaltmış ve ABD  tahvil getirileri rekor düşük seviyelere inmişti.

60'lı yıllardan bu yana uzun dönemli tahvil getirilerinin, kısa  dönemli tahvil getirilerinin altına gelmesi olarak bilinen getiri eğrisinin  tersine dönmesi ABD'de resesyon habercisi olarak görülüyor. Son dönemde 10 yıllık  ABD hazine tahvili getirisinin, 3 aylık tahvil getirisinden düşük kalmasının Fed  yetkililerince bu toplantının ana maddelerinden biri olarak dikkate alınması  bekleniyor.

Henüz kapsamlı bir açıklaması olmamasına rağmen getiri eğrisinin terse  dönmesi ekonomistlerce gelecek dönemlerde faiz indirimi yapılacağı, bu sebepten  uzun dönemli tahviltalebinin artarak faiz indirimi beklentisinin satın alındığı  şeklinde ifade ediliyor. New York Fedtarafından yapılan terse dönmüş getiri  analizinde, son hesaplamaya göre ABD ekonomisinin gelecek 12 ay içinde resesyona  girme olasılığı yüzde 30 seviyesinde bulunuyor.

Fed başkanı Jerome Powell, ay başında Chicago'da yaptığı bir konuşmada  Fed'in ticaret savaşları ve diğer etkenler tarafından ortaya çıkan risklere "en  uygun" şekilde karşılık vereceklerini ifade etmişti.

Fed Başkanları içinde St. Louis Başkanı James Bullard, yapılacak faiz  indirimi için yakın bir zamanda olması gerektiği görüşünü ortaya koymasına rağmen  ABD mayıs ayı perakende satışlarında yaşanan artışla birlikte ekonominin sert bir  inişe geçmediği görüşü piyasalar tarafından kabul gördü.

Halihazırda bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak  toplantı  için faiz indirimi beklentisi düşük bir ihtimal olarak kalsa da analistler  toplantı sonrası yapılacak açıklamaların ve metindeki değişikliklerin kritik  öneme sahip olduğunu ifade etti.

FED TUTANAKLARINDAKİ "SABIRLI" KISMI KALDIRILABİLİR

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarlı bir şekilde faiz indirimine yönelik açıklamalarının da Fed yetkililerince dikkate alındığını, faiz  indirimine yol açabilmek için tutanaklardan "sabırlı" kısmının  kaldırılabileceğini belirtti.

Yarın kararları açıklanacak toplantıdan yüzde 82 ihtimalle bir faiz  indirimi beklemeyen analistler, temmuzda yapılacak toplantıda yüzde 68 ihtimalle  25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Yıl sonuna kadar üç faiz indiriminin  yapılacağı beklentisi de hakim görüş olarak piyasalarda dillendirilmeye başlandı.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Berenberg  ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, Fed'in haziran toplantısında daha  güvercin olunacağına dair sinyaller verileceğini ve muhtemelen temmuz ayında  faizlerde indirime gidebileceğini belirtti.

Fed'in faiz indirimi yapacağına dair niyetini makroekonomik ve  enflasyon tahminlerini düşürerek ortaya koyacağını ifade eden Levy, bankanın  tutanaklarında kullandığı dilde de değişiklikler olabileceğini aktardı. Levy,  Fed'in faizleri ABD ve Çin arasındaki tansiyonun artabileceği beklentisiyle  düşürmeyeceğini, faiz indiriminin tarifelerin ABD ekonomisini olumsuz etkilediği  algısına karşılık olarak indirilebileceğini dile getirdi.

Fed'in sabrını kaybedeceğini ve bu yıl içerisinde faiz indirimine  gideceğini vurgulayan Levy, bankanın bu yıl iki kere faiz indirimine gideceği ve  bu indirimin toplam 50 baz puan seviyesinde olacağı öngörüsünde bulundu. Levy,  faiz indirimlerinin ABD ve küresel ekonomideki yavaşlama ve belirsizliklere karşı  bir sigorta poliçesi niteliğinde olacağını kaydetti.

Düşük enflasyonla birlikte Fed'in daha gevşek bir para politikası  uygulayabileceğine dair bir algıya sahip olduğunu belirten Levy, bankanın temmuz  ve ekim ayı toplantılarında faizlerde indirime gidebileceğini ifade etti. Levy,  enflasyon oranının yüzde 2 seviyesinin altında olduğuna ve beklentilerin de  gerilediğine dikkati çekerek, bunun Fed'i endişelendirdiğini aktardı.

Levy, "Çünkü bu durum Fed'in güvenilirliğinin altını oyuyor ve  bankanın şu anki politika faizi ve sıfır alt sınırı arasındaki tamponu  azaltıyor." dedi. Ücretlerdeki ılımlı artışın Fed için ana konu olduğunu belirten  Levy, ücret artışların beklentileri karşılamadığını ifade etti.

Ekonomik büyümenin şu an sağlıklı olduğunu ifade eden Levy ancak  sanayi sektörü ve ticarete yönelik meselelerin Fed'i in endişelendirdiğini  aktardı. Levy, Fed'in faiz indiriminin doları zayıflatabileceğini ve bunun da  ABD'nin sanayi sektörünü destekleyebileceğini anladığını dile getirdi.

"FED HAZİRAN AYI TOPLANTISINDA FAİZ İNDİRMEYECEK"

London Capital Group Araştırma Başkanı Jasper Lawler ise Fed'in  haziran ayı toplantısında faiz indirimine gitmeyeceği öngörüsünde bulundu. Fed'in  faiz indirimlerine yönelik ilk adımlarını ekonomik tahminler yoluyla yapacağını  vurgulayan Lawler, bankanın faiz beklentisi grafiğinde (dot plot) faizlerin 2020  yılında 25 baz puan indireceği tahminine yer vereceğini söyledi.

Lawler, bunun piyasalar için yeterli olabileceğini aktardı.

(AA)

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