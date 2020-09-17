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17 Eylül 2020 Perşembe 00:17:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 00:17:00

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz oranı' açıklaması

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon yüzde 2'ye ulaşana ve bir süre bu seviyenin ılımlı derecede üzerinde seyredene kadar mevcut faiz oranını korumanın uygun olacağını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için son derece kararlı olduklarının altını çizen Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana ekonomiye yönelik kalıcı zararları sınırlamak ve toparlanmanın olabildiğinde güçlü olmasını sağlamak için güçlü önlemler aldıklarını ve para politikası stratejisinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

"EKONOMİNİN ÖNÜNDEKİ YOL OLDUKÇA BELİRSİZ"

Powell, ekonomik faaliyetin toparlandığına işaret ederek, birçok işletme ve fabrikanın yeniden açılmasıyla hanehalkı harcamalarının yaklaşık 4'te 3 oranında toparlandığını dile getirdi.

Federal teşvikler ve genişletilmiş işsizlik yardımlarının da hanehalkı harcamalarındaki toparlanmaya katkı sağladığına işaret eden Powell, "Konut sektöründeki hareketlilik yılbaşındaki seviyesine geri döndü ve işletme yatırımlarında iyileşme işaretleri görmeye başladık." dedi.

Powell, "Toparlanma genel olarak beklenenden daha hızlı ilerledi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) katılımcılarının bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminleri hazirandan bu yana yukarı yönlü revize edildi. Buna rağmen genel olarak ekonomik faaliyet salgın öncesi seviyesinin oldukça altında kalıyor ve ekonominin önündeki yol oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.

"SALGIN ENFLASYON ÜZERİNDE CİDDİ BİR ETKİ BIRAKTI"

İşsizlik oranının son 4 ayda düşüş gösterdiğini ancak ağustosta yüzde 8,4'te kaldığını belirten Powell, bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılasalar da işsiz kalan milyonlarca Amerikalıyı unutmayacaklarını, işsizlik oranının düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Powell, "Ekonomik bozulma birçok yaşamı altüst etti ve gelecek hakkında büyük bir belirsizlik yarattı." ifadesini kullandı.

Salgının enflasyon üzerinde ciddi bir etki bıraktığını vurgulayan Powell, özellikle salgından etkilenen sektörlerde zayıflayan talebin tüketici fiyatlarını aşağı çektiğini ve enflasyonun Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefinin altında seyrettiğini dile getirdi.

Powell, ekonomi toparlandıkça Kovid-19 vakalarının da arttığına işaret ederek, "Salgın boyunca vurguladığımız gibi ekonomik görünüm olağanüstü derecede belirsiz ve büyük ölçüde virüsü kontrol altına alma başarımıza bağlı olacaktır." diye konuştu.

Enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar faiz değişikliği beklenmiyor

Ekonominin önündeki yolun politika eylemlerine de bağlı olacağının altını çizen Powell, "Bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." dedi.

Powell, zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyon oranına ulaşmaya çalışacaklarını belirterek, enflasyonu bir süre yüzde 2'nin biraz üzerinde tutmayı hedefleyeceklerini dile getirdi.

POWELL, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"İş gücü piyasası koşulları Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle tutarlı seviyelere ulaşana, enflasyon yüzde 2'ye yükselene ve bir süre yüzde 2'yi ılımlı derecede aşana kadar federal fon oranı için mevcut yüzde 0-0,25 hedef aralığını korumanın uygun olacağını belirtiyoruz."

"DOĞRUDAN MALİ DESTEĞE İHTİYAÇ DUYULABİLİR"

Fed Başkanı Powell, gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını en azından mevcut hızda sürdüreceklerini ifade etti.

Fed'in hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olduklarını söyleyen Powell, bankanın hanehalkı, büyük ve küçük ölçekli işletmelerle yerel yönetimler için kredi akışını desteklemek amacıyla güçlü adımlar attığını belirtti.

Powell, kredi akışını korumanın ekonomiye verilen zararı azaltmak ve sağlam bir ekonomik toparlanmayı desteklemek için önemli olduğunu vurgulayarak, "Doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabilir." dedi.

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