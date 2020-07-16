  • BIST
    117741
  • Dolar
    6,8588
  • Euro
    7,8292
  • Altın
    399,3510
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehidimiz var
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı
15 Temmuz'da yaşananlar, video haritalama yöntemiyle Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Fed: ABD'de ekonomik faaliyet Kovid-19 öncesinden düşük seviyelerde
OPEC petrol üretim kesintisini günlük 2 milyon varil azaltıyor
ABD yönetiminden 'Huawei çalışanlarına yaptırım' kararı
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma yeniden alevlendi
Siirt-Pervari'deki terör operasyonlarında 2 Özel Harekat polisi şehit oldu
Tarihi binada yangın paniğe neden oldu
Jandarma tacizciyi kıskıvrak yakaladı
İtalya'da lider Juventus galibiyete hasret kaldı
Arsenal şampiyon Liverpool'u 2-1 yendi
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi
İran'ın Libya ilgisi ve hedefleri
Pençe harekatlarının PKK ve uzantılarının stratejik pozisyonlarına etkisi
Honda, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını geri çağırdı
Türkiye'de ilk kez gerçekleşti: 200 İHA ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi görsel şölen sundu
Hz. Muhammed'le ilgili alçak paylaşımlarda bulunmuştu! Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı
Tüm camilerde saat 00:13'te sela okundu
Bab'da hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı
16 Temmuz 2020 Perşembe 07:38:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 07:38:00

Fed: ABD'de ekonomik faaliyet Kovid-19 öncesinden düşük seviyelerde

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Merkez Bankası, ülkede ekonomik faaliyetin hemen hemen tüm bölgelerde arttığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinden düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı ancak Kovid-19 salgını öncesinde olduğundan düşük seviyelerde kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşletmelerin açılmasıyla tüketici harcamaları arttı

Raporda, tüketici harcamalarının birçok işletmenin yeniden açılmasıyla arttığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Araç satışlarındaki toparlanma ile yiyecek-içecek ve konut sektörlerindeki büyümenin öncülüğünde perakende satışlar tüm bölgelerde arttı. Dinlenme ve konaklama harcamaları iyileşme gösterdi ancak bir yıl önceki seviyelerinin çok altında kaldı. Bölgelerin çoğu imalat faaliyetinin çok düşük seviyelerden yükseldiğini bildirdi. Profesyonel ve ticari hizmetlere olan talep çoğu bölgede arttı ancak yine de zayıf kaldı."

Nakliye faaliyetlerinin de genel olarak arttığını kara ve hava yolu taşımacılığında kargo hacimlerinin yükseldiği belirtilen raporda, inşaat faaliyetlerinin baskı altında kalmaya devam ettiği ancak bazı bölgelerde toparlanma gösterdiği aktarıldı.

Ekonomik görünüm belirsizliğini sürdürdü

Raporda, ticari gayrimenkul faaliyetlerinin düşük seviyelerde kalmasına rağmen konut satışlarında ılımlı bir artış görüldüğü kaydedildi.

Tarım sektöründe finansal koşulların zayıf kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, enerji sektöründe ise faaliyetin sınırlı talep ve arz fazlası nedeniyle azaldığı bildirildi.

Raporda, "Ekonomik görünüm, görüşülen kişilerin Kovid-19 pandemisinin ne kadar süreceği ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü konularıyla mücadelesinden dolayı oldukça belirsiz olmaya devam etti." ifadesine yer verildi.

İstihdamda artış

Birçok işletmenin yeniden faaliyete geçmesiyle istihdamın da neredeyse tüm bölgelerde arttığına dikkat çekilen raporda, özellikle istihdam artışının dinlenme ve konaklama sektörlerinde olduğu aktarıldı.

Raporda, sağlık kaygıları, çocuk bakımı ihtiyaçları ve işsizlik yardımlarının yüksek olması nedeniyle çalışanları işe döndürmekte zorlanıldığı kaydedildi.

Genel olarak fiyatlarda düşük bir değişim olduğu belirtilen raporda, girdi ve satış fiyatlarının büyük ölçüde sabit kaldığı bildirildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 28-29 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER