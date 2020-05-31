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31 Mayıs 2020 Pazar 23:32:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 23:32:00

Fatih Sondaj Gemisi ilk sondaja 15 Temmuz'da başlayacak

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Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi'nin yarın Trabzon Limanı'nda olması bekleniyor. Törenle karşılanacak ve sökülen parçaları limanda hazırlanan özel vinçle monte edilecek gemi, ilk sondajına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'e açılmak için Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1.5 ay süren hazırlıkların tamamlanmasının ardından 29 Mayıs'ta İstanbul'dan uğurlandı. Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Limanda törenle karşılanacak ve sökülen parçaları limanda hazırlanan özel vinçle monte edilecek gemi, ilk sondajına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak olan Fatih Sondaj Gemisi'nin, deniz derinliği 2, sondaj derinliği ise yaklaşık 4 bin metrede arama faaliyetlerini sürdürecek. Karadeniz'e ulaşan geminin yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, tüm hazırlıkların tamamladıklarını belirterek, limanda tekrar monte edilmesi için kullanılacak olan 165 metre yükseklikteki vincin 25 günde hazır hale getirildiğini söyledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında sondaj gemisini selamlamıştı.

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