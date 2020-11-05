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05 Kasım 2020 Perşembe 11:12:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 11:26:00

Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondaja başladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun.' açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.

Bakan Dönmez'in sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." mesajı yer aldı.

Etiketler : fatih sondaj gemisi karadeniz karadeniz sondaj fatih dönmez
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