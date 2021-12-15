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15 Aralık 2021 Çarşamba 13:08:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 13:08:00

Farkımızı ortaya koyduk! Dünya devi açıkladı: Türkiye'nin rolü kritik

Kaynak: Reuters

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Giyim markası Zara'nın da sahibi Inditex grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Pablo Isla,' Türkiye ve Fas tedarik zinciri rekabet kabiliyetimizde önemli bir rol oynuyor.' dedi.

Dünyanın önde gelen alım grupları salgın nedeni ile değişen tedarik zincirine bağlı olarak alımını Türkiye'ye kaydırıyor ya da Türkiye'de üretime başlıyor.

İspanyol Inditex Grubu da bu gruplardan biri. Şirket, son 10 yılda hazır giyim ürünlerinde Türkiye'den alım miktarını 2 kattan fazla artırarak yüzde 25'e yaklaştırdı.

Giyim markası Zara'nın da sahibi Inditex grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Pablo Isla konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Isla, "Türkiye ve Fas tedarik zinciri rekabet kabiliyetimizde önemli bir rol oynuyor. Üçüncü çeyrekteki brüt marjımız son yedi senenin en yüksek seviyesinde geldiği için performansımızdan fazlasıyla memnunum. Nakit pozisyonumuz 1.5 milyar euro arttı. Küresel ölçekte işlerimizin sağlık ilerlemesini bekliyoruz" dedi.

Etiketler : Türkiye Fas tedarik zinciri Inditex Grubu
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