Faiz kararı sonrası altından ilk tepki

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? Güncel altın fiyarları nedir? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar son dakika güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankasının faizi 100 baz puan indirmesiyle dolar karar öncesi 628 liraya kadar gerileyen gram altın 648 liradan işlem görmeye başladı.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gramı 18 Kasım 2021 Perşembe günü 647 lira seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın ise bin 865 dolarda yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kısa süre önce bin lira barajını aşan çeyrek altın bugün bin 57 liradan satışa sunulurken bin 25 liradan da geri alınıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

4 bin lirayı aşarak yatırımcısını sevindiren cumhuriyet altını ise haftanın dördüncü gününde 4 bin 100 liradan geri alınırken 4 bin 216 liradan da satışa sunuluyor.

Altının yeni haftayı hangi seviyede kapatacağı ise önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak.

ERDOĞAN: FAİZ BELASINI MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ

Dün AK Parti Grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, faizin sebep, enflasyonun netice olduğunu yinelemişti. Erdoğan, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Milleti faize ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim" şeklinde konuşmuştu.

GRAM ALTIN ALINIR MI?

Tunç Şatıroğlu "Gram altın alınır mı" sorusu özelinde 24 Eylül'deki, "Gram altın hareketli ortalamayı güzel bir yükselişle geçmiştir. Bu şekilde günü kapatacak olursa al konumuna geçmiş olacaktır. Yeni bir yükseliş trendinin başladığını söyleyebiliriz." içerikli sosyal medya mesajını alıntılayarak şu ifadeleri paylaştı:

"Şimdi burada al konumuna geçtiğimizi anlatmışım. Orada almadınız şimdi burada mı alacaksınız? Burada mı "gram altın alayım mı" diye soruyorsunuz? Gram altın kanalın üst sınırına adeta yapıştı. Hedefim 660 da olsa bu noktada alın demem. Almayan fırsatı kaçırdı. Elinde olan tutsun beklesin derim."