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18 Kasım 2021 Perşembe 09:09:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 09:09:00

Faiz düşecek mi? Piyasalar bu toplantıya odaklandı

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Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te yapılacak toplantıdan sonra açıklanacak. Beklentiler faiz indirimi yönünde.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Saat 14.00'te açıklanacak faiz kararından indirim bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

BEKLENTİLER FAİZ İNDİRİMİ YÖNÜNDE

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

PPK toplantısı sonrası alınan kararlar saat 14.00'te açıklanacak.

Etiketler : Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz
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