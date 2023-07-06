Fahiş kiraların önüne geçmek için İspanya modeli düşünülüyor
Yüzde 25 kira artışı uygulamasının ardından, kalıcı çözümler için farklı modeller arasında yer alan İspanyol modeli üzerinde çalışmalar başladı. Gündeme gelen İspanyol modeli ile 'hayalet ev' olarak tanımlanan boş evlerden daha fazla vergi alınması ön görülüyor.
Kira artışları nedeniyle son dönemde ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya geldi. Fahiş kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir sene daha uzatılırken kalıcı çözüm için de harekete geçildi.
FAHİŞ KİRA ARTIŞINA İSPANYOL MODELİ GELİYOR
Yeni düzenleme ile birlikte 'hayalet ev' olarak adlandırılan ve yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi geliyor.
'İspanya modeli' olarak da bilinen düzenleme için düğmeye basıldı.
BÖLGE BÖLGE TESPİT EDİLECEK
Show Haber'in aktardığına göre ilk adımda boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak.
Çok sayıda konutun boş kalması, kira krizinin daha da derinleşmesine neden olurken AK Parti meclis grubu da İspanya modeline sıcak bakıyor.
MECLİS'E SUNULACAK
Yüksek vergi vermek yerine ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek isteyeceği görüşü hakim olurken düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.
- New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çalacak
- Yatırım kuruluşları nezdindeki 104 bin 641 hesap zaman aşımına uğradı
- BoE Başkanı Bailey'den yüksek enflasyon değerlendirmesi
- Trakya'da buğday hasadı gece gündüz devam ediyor
- İlk yarıda elektrikli otomobil satışları katlandı
- Büyük merkez bankaları son bir yıldaki toplantılarının yüzde 86'sında faiz artışına gitti