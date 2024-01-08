Fahiş fiyat ve stokçuluğa 602 milyon lira ceza

Fahiş fiyat ve stokçuluğa 602 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığınca, 2023 yılında otomotiv, emlak ve gıda sektörleri ile fahiş fiyat ve stokçuluk kapsamında 18 bin 780 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulandı.

Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere, haksız ticari uygulamalara, fiyat etiketi aykırılıklarına ve güvensiz ürünlere 842 milyon 402 bin 406 TL idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat eğlence, altyapı hizmetleri gibi birçok sektörlerde rekabet hukukuna aykırılıklar kapsamında 2 milyar 664 milyon 688 bin 744 TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan, "Piyasalarımızda adil ticaret ortamının sağlanması, tüketicilerimizin hakları ve menfaatlerinin korunması amacıyla çalışmalarımız 2024 yılında da devam edecektir" açıklaması yapıldı.