VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
Bakan Nebati duyurdu: Vergi denetiminde rekor kırıldı
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kuruluna atama yapıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu başlatıldı
Bakan Soylu: Ülkemize düşmanlık yaymaya çalıştılar
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Sanat aşkına
Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu
2023 aşk yılı olsun!
Mersin'de şafak operasyonu
ABD yeni yardım paketiyle Ukrayna'da savaşın dinamiklerini değiştirmeyi hedefliyor
Bakan Bozdağ: Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır
TCMB menkul kıymet tesis oranını yükseltti
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı McCarthy oldu
Bakan Nebati: Artık kimse faiz artışı beklemiyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
EYT'de meslek detayı! Prim ve yaşı etkiliyor, emekli olabilirsiniz
Tam bursluya 55 bin TL fatura
Savaşın dinamiklerini değiştirecek!
Japon Şafak!
Metin'i hâlâ özlüyorum
07 Ocak 2023 Cumartesi 08:33:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 08:33:00

EYT'de meslek detayı! Prim ve yaşı etkiliyor, emekli olabilirsiniz

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesi için gözler Meclis'e çevrildi. Meclis'e sunulması beklenen EYT'de, kritik detaylar milyonlara emeklilik kapısı açıyor. Çalıştığınız meslek direkt olarak prim ve yaşınızı etkiliyor. Öte yandan EYT'liler için maaşlar kadar bankaların vereceği promosyon da merak konusu oldu. Emekli maaşlarına gelen yüzde 30'luk zamdan sonra emekliler "Banka promosyonu ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin yasa teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 2 milyon 250 bin kişiye emekli aylığı bağlanacak. Prim ve süre açısından eksiği olanlar da tamamlayarak sisteme dahil olacak. Başvuru öncesi, hatalı işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin tamamlanması, yanlış meslek kodların kontrol edilmesi önem taşıyor. Çalışılan yıllar, çalışma süreleri emekli aylığı üzerinde etkili olacak. Kırkın üzerinde iş kolunda geçerli olan yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı), her bir çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları da erken emeklilik kapısı açıyor. Yıpranma hakkı olan bir meslek sınıflandırmasındaki meslek kodunun doğru girilmesi gerekiyor. Yasa gereği tehlikeli ve ağır işte çalışanlara yıpranma hakkı veriliyor. Ağır bir meslekte çalışanların yıpranma payı ile erken emeklilikleri mümkün olabiliyor. EYT konusunda merak edilen bazı kritik soruların yanıtları şöyle:

Fiili hizmet süresi zammının sigorta girişini öne çekme, emekli aylığını artırmada bir etkisi olur mu?

Yıpranma payı fiili hizmetten sayılıyor. Bu kapsamda olan mesleklerde her yıla 90 gün ek fiili hizmet artışı eklenmesi durumunda bir yıl çalışan 15 ay çalışmış kabul ediliyor. Normalde emeklilikte esas olan 360 gün sayısına fiili hizmet artışıyla birlikte her yıl 60-180 gün arasında farklı oranlarda prim sayısı ekleniyor. Yıpranma hakkından 45'e yakın iş kolu faydalanabiliyor. Yıpranmaya tabi çalışması olup işe girişi geri çekilebilecek olan kişiler EYT kapsamına girebilir. Örneğin, basın sektöründe 212'li olarak 2000 öncesi çalışması olan bir kişi 8 Eylül tarihini bir ayla kaçırıyor. Bu durumda 2000 yılı öncesinde fiili hizmet zammıyla çalıştıysa yıpranma süresi başlangıcı geriye çekilebilir. Yaklaşık 1 ay geriye çekeceği için EYT'den yararlanabilir

Hatalı kodu nasıl düzeltebiliriz?

Sigortalı işe giriş ekranında bulunan güncelleme butonu kullanılarak hatalı kod yerine doğru meslek kodu seçilerek güncelleme yapılabilir. Düzeltme yapıldıktan sonra, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde doğru meslek kodunun yer alması gerekiyor.

1999'dan önce hizmette bulunan kamu çalışanının yıpranma payı emeklilik yaşından düşürülür mü?

8 Eylül 1999'dan önce hizmette bulunan bir kamu çalışanın yıpranma payının tamamı emeklilik süresinden düşüyor. Bu tarihten önce başlayan memurun yıpranma payının yarısı da emeklilik yaşından indiriliyor. Yıpranma payı hem emekli aylığını hem de ikramiyeleri olumlu yönde etkiliyor. İşçilerde de yıpranma payı ise eklenen prim gün sayısının yarısı kadar doldurulması gerekli olan yaştan düşürülür. İşçinin yıpranma payı kapsamında olan işlerde minimum 3600 gün çalışmış olması gerekiyor.

Çalışanın başka bir meslek koduyla bildirimi hak kaybına yol açar mı?

Çalışan gerçek prime esas kazancı, ücreti brütü üzerinden kuruma bildiriliyorsa normalde bir hak kaybına yol açmaz. Ancak, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) verilen işlerde çalışanlar için hak kaybına yol açar. Çünkü bu işlerde çalışan kişi gerçek ücreti üzerinden kuruma bildirilse dahi fiili hizmet süresi zammından yararlanacak meslek kodlarından bildirilmeyenler yıpranma payından yararlanamaz.

EYT başvurusu için bir takvim aralığı olacak mı, yasa çıktıktan sonra borçlanma kapısı açık mı?

YASAYLA 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa sigortalı olan kişiler için gerekli olup yeni koşulların sağlandığı tarihte emekli aylığı başvurusunda bulunulabilecek. Bu şartların yasa çıkar çıkmaz sağlanması zorunlu değil. Bu koşullara ne zaman sahip olunursa çalışanlar o zaman EYT'den yararlanabilecek. Örneğin primi eksikse yasa çıktıktan sonra borçlanmaya gidilerek buradaki eksik kapatılarak başvurulabilir.

İlk defa sigortalı olunan tarihi borçlanma dışında nasıl öne çekebilirim?

BU konuda borçlanma, ihya ve hizmet tespit davası olmak üzere üç seçenek söz konusu. Toptan ödeme ile primlerini SGK'dan alan veya Bağ-Kur borcunu ödemediği için silinen hizmetleri olan kişilerin bu primleri geri ödeyerek hizmetlerini canlandırarak yasadan yararlanması mümkün. Hizmet tespit davası da sigortasız çalıştırılan kişiler için dava yoluyla bu çalışmaların tespitini, girişin öne çekilmesini sağlayacak.

Memur olarak çalıştığım dönemde kazandığım yıpranma payı hizmet süresine eklenir mi?

MEMURLUKTAN sonra 1260 gün SSK'lı olarak çalışan emekli olurken kamuda kazanılan yıpranma payını hizmet süresine ekletebilir ancak emeklilik yaşından düşülmez. Farklı sigortalılık statüsünde ödenen primler birleştirilerek toplam hizmet süresi üzerinden emekli olunabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu meslek kodu primi, emeklilik süresini etkiliyor mu?

SIGORTALI işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmesi sosyal güvenlikte hak kaybına yol açar. Bazı meslekler psikolojik zorluklar, fiziki ağırlıklarıyla diğerlerinden ayrılıyor. Bu mesleklerde çalışanların yıpranmaya bağlı olarak emeklilik süresi de kısa oluyor.

Eğer çalışılan iş SGK'ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek grubundaysa daha kısa sürede emekli olabiliyor. Kodun yanlış bildirimi emekliliği geciktirir. Kamuda belirlenen çerçeveye göre yıpratıcı işlerde çalışan kamu ve işçilere "yıpranma payı" adı altında nakit yardımı da yapılıyor.

Etiketler : eyt yıpranma payı emeklilik
Kırmızılı Begüm!

Kırmızılı Begüm!
Neslican'a geri sayım

Neslican'a geri sayım
ABD'de ünlü aktör Renner, kar kürediği sırada kaza geçirerek yaralandı

ABD'de ünlü aktör Renner, kar kürediği sırada kaza geçirerek yaralandı
Yıkılmadım ayaktayım pozu

Yıkılmadım ayaktayım pozu
Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım

Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım
Pullu Ece

Pullu Ece
Minikler müzikali

Minikler müzikali
Yan yana gelmek istemediler

Yan yana gelmek istemediler
1 milyonluk soruyu açtırdı

1 milyonluk soruyu açtırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX