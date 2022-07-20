EYT komisyonu kuruldu

Hükümetin gündemine aldığı emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merakla beklenen EYT ile ilgili bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ÇOK FORMÜL VAR

"Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk" diyen Bakan Bilgin şunları söyledi: "Bu çalışma grubu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."

OCAKTA MECLİS'TE

"Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Vedat Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı. Alınan bilgiye göre, oluşturulan çalışma grubunun ilk olarak ele alacağı konu kapsam olacak. Bu kapsamda düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağı ortaya çıkacak. EYT ile toplamda 5 ayrı formülün ele alınacağı çalışmalar sırasında bütçeye yükü, sosyal güvenlik açıklarına etkisi gibi başlıklar da dikkate alınarak bir taslak hazırlanacak. EYT'de en çok konuşulan formül ise kapsamın geniş tutularak 2023 başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı sağlanması yönünde.

'SÖZLEŞMELİ PERSONEL' DÖNEMİ BİTİYOR

EYT'lilerle birlikte yıl sonuna kadar çözülmesi hedeflenen düzenlemeler arasında geçici işçilerin çalışma sürelerinin 10 aydan 12 aya çıkarılması, 70 bin taşeron çalışanın kadroya alınarak tayin hakkı verilmesinin yanı sıra 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya alınması da var. Yapılacak çalışma kapsamında, kamuda sözleşmeli personel çalıştırılması zorunlu alanların çerçevesi belirlenerek bunun dışındaki alanlarda sözleşmeli personel istihdamına son verilecek.

BEŞ AYRI FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Kısmi emeklilik: EYT için üzerinde çalışılan formüllerden ilki kısmi emeklilik. Prim ve gün sayısının kriter alındığı bu formülde 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilecek.

Prim kriteriyle emeklilik: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin sigortalılık gününü bitirenler yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

Kesintili aylık: Almanya modeli olarak da lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl kesintili emeklilik maaşı bağlanacak. Örneğin emeklilik için 5 yılı kalana maaşı kalıcı olarak yüzde 15 kesintiyle yatırılacak.

Geçici kesinti: Kalıcı kesinti yerine yaş şartını tamamladığı tarihe kadar maaştan kesinti yapılacak.

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5.000 ila 5975 prim günüyle emekli olma hakkına sahip olacak. Bu formülle EYT'lilerin büyük bölümü emekli olacak.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ EYT'Lİ SAYILIYOR

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 Sayılı Yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. O yüzden 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanlar EYT'li olarak adlandırılıyor.