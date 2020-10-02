  • BIST
    1146.39
  • Dolar
    7,7454
  • Euro
    9,0898
  • Altın
    475,5360
İstanbul
14 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'dan, 26 yıl sonra bir ilk! Ermenistan'ın alçak saldırılarına dur deme zamanı!
Azerbaycanlı vekil Nurullayeva'dan Türkiye'ye övgü: Haklı davamızda yanımızda oldu
İlk kez görenler hayret ediyorlar
İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretçi akını
Tecavüz skandalı ortaya çıkmıştı! Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Bakan Selçuk: Vakıflara 186 milyon lira aktardık
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Terör örgütüne büyük darbe! 171 terörist öldürüldü
Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı
İran'da bir eyalette daha koronavirüs kısıtlamaları geri getiriliyor
Yunan muhalefetinden hükümete "şeffaflık" tepkisi!
Eski danışmandan olay yaratan kitabıyla ilgili dava devam edecek
Türksat 5A uydusu teslim alındı
Parası olmadığı için Almanya ölüme terk etti: Hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı
Azerbaycan Ordusu'ndan darbe üstüne darbe! İşgalci Ermeni güçleri imha edildi
Bloomberg, 4 ay önce bu konuyu masaya yatırmıştı! Trump koronavirüse yakalanırsa ne olur?
Benzine indirim yolda
Meteorolojiden sağanak ve rüzgar uyarısı
YKS ek tercih sonuçları açıklandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alındı
Bakan Selçuk duyurdu: 186.8 milyon lira kaynak aktarıldı
Konya Şehir Hastanesi bugün açılıyor... Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 1 Aralık'a kadar ertelendi
02 Ekim 2020 Cuma 12:01:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 12:05:00

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

ABONE OL

Ticaret Bakanı Pekcan, "“Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen ay gerçekleştirilen ihracatın bugüne kadar görülen en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi.

Bakan Pekcan, konuyla ilgili olarak, "Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık." ifadesini kullandı.

İHRACATTA ARTIŞ

Rakamları paylaşan Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.

ALTIN HARİCİ İHRACAT RAKAMI

Eylülde ithalatın ise 20.89 milyar dolar olduğunu aktaran Pekcan, "Eylülde altın harici ihracat yıllık yüzde 5,9, ithalat yüzde 9.1 arttı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER