Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Pekcan, "“Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen ay gerçekleştirilen ihracatın bugüne kadar görülen en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi.
Bakan Pekcan, konuyla ilgili olarak, "Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık." ifadesini kullandı.
İHRACATTA ARTIŞ
Rakamları paylaşan Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.
ALTIN HARİCİ İHRACAT RAKAMI
Eylülde ithalatın ise 20.89 milyar dolar olduğunu aktaran Pekcan, "Eylülde altın harici ihracat yıllık yüzde 5,9, ithalat yüzde 9.1 arttı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız." diye konuştu.
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