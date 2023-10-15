EXPO 2023 kapılarını açtı

Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla EXPO 2023'e ev sahipliği yapmaya başladı. 3 ay sürecek EXPO kapılarını dün açtı. Bakanların da katıldığı açılışa mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk 1 yıl içerisinde 319 bin olmak üzere toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

22 ÜLKE KATILIYOR

Depremlerde ağır hasar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum" dedi. ABD, Hollanda, İspanya, Meksika, Almanya, Zimbabve gibi 22 ülkenin bahçe ve endemik bitkilerinin yer alacağı organizasyon kapsamında katılımcı ülkeler, yaptıkları yapılarda medeniyetlerini, mutfaklarını tanıtacaklar.