Evlerden sonra sıra esnafta!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber'de Haktan Uysal'ın enerji gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Elektriğin üretim aşamasından son tüketiciye ulaşana kadarki yolculuğunun canlı yayında anlatan Dönmez, Türkiye'nin son yıllarda yenilenebilir enerji alanında attığı adımlardan bahsetti. Dönmez, şu an itibarıyla 1 kilovatsaat elektriğin üretim maliyetinin 150 kuruş olduğunu belirterek, "Birinci kademeye 1.37 TL'den satılıyor. Toptan 150 kuruş artı KDV olan bir elektrik enerjisi bunca hizmet ve maliyetlerden sonra nasıl oluyor da 1.37 TL'ye düşüyor. Normalde 2 TL üzerinde olacaktı. Hükümetimiz bir sübvansiyon uyguluyor" dedi.

SINIR 288 LİRA OLDU

Türkiye'nin elektriğinin yarısını ithal kaynaklardan ürettiğini aktaran Dönmez, salgından sonra Türkiye'nin elektrik üretimi amacıyla ithal ettiği fosil kaynakların fiyatlarının 5-10 kat arttığını ifade etti. Bu artışların tamamının vatandaşa yansıtılmadığına vurgu yapan Dönmez, "Gelen talepleri dikkate alarak 210 kilovatsaate çıkarmış olduk. Böylece orta gelir grubu da düşük tarifeye dahil edilmiş oldu" diye konuştu. Ocak ayının elektrik ve doğalgazda en fazla tüketimin yapıldığı ay olduğuna işaret eden Dönmez, "Buna rağmen ocak itibarıyla indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam abone sayısının yüzde 64'ü çıktı. Neredeyse 3'te 2'si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu. 210 kilovatsaatlik tüketimde bugünkü rakamlarla aşağı yukarı 288 lira civarındadır" ifadelerini kullandı.

ESNAFA YENİ ÇALIŞMA

Ticarethanelerle ilgili yeni bir çalışma hazırlığında olunduğunu belirten Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız ticarethanelerde de mesken tarife grubuna benzer, bu tarife grubu içinde de indirimli tarife grubu çalışalım dedi. Şu anda ona çalışıyoruz. Aylık kaç kilovatsaat olacak o verileri topluyoruz biz de şimdi. Meskende birinci kademede yüzde 65'lik kısım kalıyor. Burada da yüzde 65'ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışma yapılacak. Burada da iki kademede düşünüyoruz" diye konuştu. Vakıf ve derneklerden gelen talepleri değerlendirdiklerine değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Türkiye'de yaklaşık 130 bin dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken grubuna almış oluyoruz. Birinci kademede yarı yarıya yakın bir indirim söz konusu olacak. Cem evleri de bu uygulamayla birlikte bu tarife diliminden yararlanmış olacak."

KARASU-1'DE KEŞİF ÇIKABİLİR

Karadeniz'de keşif amaçlı sondaj çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Dönmez, "Karasu diye isimlendirdiğimiz kuyuda keşif amaçlı arama sondajına başladık. Karasu-1 kuyusu bir keşifle sonuçlanabilir" dedi.

ÇİFTÇİLERE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ YOLDA

Tarımsal sulamada kullanılan enerji için bir çalışma aşamasında olduklarını aktaran Dönmez, "Tarımsal sulamada biz şimdi teşvik ediyoruz, Hazine Bakanlığımızla müşterek çalıştığımız bir program var, çiftçilerimize güneş santralleri kurulumuyla ilgili uzun vadeli, düşük faizli bir kredilendirme imkanı da olacak" dedi. Dönmez, geçen yıl devletin elektrik ve doğalgazda 100 milyar liralık bir sübvansiyon yaptığını da hatırlattı.

DEPOLARIMIZ KIŞI ATLATACAK KADAR DOLU

Muhalefetin depolar boştu söylemini de cevap veren Bakan Dönmez, "Depolarımızda bu kışı atlatacak kadar da gazımız var hiçbir sıkıntı yok" dedi. Türkiye'nin güneş enerjisi ekipmanlarında yüzde 70'lik yerliliğe ulaştığını belirten Dönmez, "Sadece iç ihtiyacı değil, Avrupa'da, Afrika'dan, Asya'dan birçok ülkeye de ihraç eder hale geldik. Yakın bir gelecekte rüzgar jeneratörlerini de üreteceğiz" diye konuştu.