VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
E-ticarete bayram dopingi
Enerjide veriler milli yazılımlara emanet
Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk sürüyor
Otomotiv sektöründen mart ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat
Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu, 'silahım kontrolsüzce patladı' dedi
YÖK, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere "belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı" verildiği iddialarını ...
07 Nisan 2024 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 11:30:00

Evde Bakım Yardımı yarın hesaplara yatırılıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek yarın toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Etiketler : mahinur özdemir göktaş evde bakım yardımı ödeme
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX