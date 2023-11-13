VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'ni anten ve alt sistemleriyle hizmete hazır hale get...
Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticaret açıklaması
Papua Yeni Gine'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti
İslam İşbirliği Gençlik Forumu... 2024 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Şuşa oldu
Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen gemi Mısır'a ulaştı
13 Kasım 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 11:15:00

"Evde Bakım Yardımı" kasım ödemeleri başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.

Evde Bakım Yardımı ile, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aile üyelerinin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, bu kapsamda, hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını aktardı.

Göktaş açıklamasında, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık." ifadesini kullandı.

Hali hazırda 562 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Etiketler : mahinur özdemir göktaş evde bakım yardımı kasım ödeme
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX