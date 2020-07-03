Ev sahibi ve kiracıların beklediği haber! Zam oranları belli oldu
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla sonrası kiralara yapılacak zam oranı da netleşti. Peki ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapabilecek? Ayrıntılar haberimizde
Haziran ayında enflasyon yüzde 12.62 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.88 rakamı ortaya çıktı.
Böylelikle bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.88 oldu.
İşte kiraya göre artış oranları:
Eski kira: 1000 lira
Yeni kira: 1118 lira
Eski kira: 1100 lira
Yeni kira: 1230 lira
Eski kira: 1200 lira
Yeni kira: 1342 lira
Eski kira: 1300 lira
Yeni kira: 1454 lira
Eski kira: 1400 lira
Yeni kira: 1566 lira
Eski kira: 1500 lira
Yeni kira: 1678 lira
Eski kira: 1600 lira
Yeni kira: 1790 lira
Eski kira: 1700 lira
Yeni kira: 1901 lira
- Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüdü
- Ev sahibi ve kiracıların beklediği haber! Zam oranları belli oldu
- Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
- Çetin Barajı ve HES, pazar günü açılıyor
- Bakan Pekcan'dan iki yeni müjde!
- Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu