Ev sahibi ve kiracıların beklediği haber! Zam oranları belli oldu

Ev sahibi ve kiracıların beklediği haber! Zam oranları belli oldu

Haziran ayında enflasyon yüzde 12.62 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.88 rakamı ortaya çıktı.



Böylelikle bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.88 oldu.



İşte kiraya göre artış oranları:



Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1118 lira

Eski kira: 1100 lira



Yeni kira: 1230 lira

Eski kira: 1200 lira



Yeni kira: 1342 lira

Eski kira: 1300 lira



Yeni kira: 1454 lira

Eski kira: 1400 lira



Yeni kira: 1566 lira

Eski kira: 1500 lira



Yeni kira: 1678 lira

Eski kira: 1600 lira



Yeni kira: 1790 lira

Eski kira: 1700 lira



Yeni kira: 1901 lira