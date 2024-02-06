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06 Şubat 2024 Salı 13:37:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 13:37:00

Euro Bölgesinde perakende satışlar geriledi

Kaynak: AA

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Avro Bölgesinde perakende satışlar aralıkta düştü.

Avro Bölgesinde perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 düştü.

Avro Bölgesinde ise perakende satışlar aralıkta kasım ayına oranla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 geriledi.

AB ülkeleri arasında aralıkta önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3,6 ile Slovenya'da, yüzde 3,2 ile Danimarka'da ve yüzde 3,1 ile Lüksemburg'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 15, Estonya'da yüzde 4,1 ve Slovakya'da yüzde 3,8 azaldı.

Etiketler : avro bölgesi perakende satış
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