Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama

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06 Mayıs 2022 Cuma 21:01:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 21:01:00

Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatları açıklaması

Kaynak: AA

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Et ve Süt Kurumunca (ESK), et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerinin, yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır." ifadesi kullanıldı.

ESK'nin Twitter hesabından, et fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Et fiyatları üzerinde, ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar süren spekülatif fiyat hareketlerinin, ESK tarafından yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."

Etiketler : et ve süt kurumu et fiyat
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