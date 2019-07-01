Esnaftan destek paketi talebi

Son dönemde duyurulan ekonomi paketlerinde uzun süredir esnafla ilgili maddelerin yer almadığını savunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Perakende yasasının güncellenmesi, cansuyu kredisi, kara liste sorunu nedeniyle etkin bir sicil affı gibi konular başta olmak üzere, esnafımız destek paketine ihtiyaç duyuyor. Yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi, esnaf yararına bir paket hazırlanmalı" dedi.