Bakan müjdeyi verdi... Faizler silindi yeniden yapılandırma geliyor

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19 Mart 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 15:30:00

Esnaf ve sanatkarlara müjde: Faizler silindi yeniden yapılandırma geliyor

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Daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık getirildiği duyuruldu. Buna göre, TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borcuna 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir yapılandırma başlatıldı ve daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi.

Ticaret Bakanı Pekcan esnaf ve sanatkarlar için müjdeyi duyurdu. Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizinden vazgeçildi ve ana para borcuna 18 ay taksitle yapılandırma imkanı sağlandı.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık getirildi.

TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borcuna 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir yapılandırma başlatıldı

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi.

Etiketler : faiz yapılandırma borç esnaf
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