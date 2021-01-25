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25 Ocak 2021 Pazartesi 10:13:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 10:13:00

‘Erdoğan her fiyatı biliyor, denetimler sıkılaştırılacak'

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TESK Başkanı Palandöken, Başkan Erdoğan'ın fahiş fiyatla mücadelede kararlı olduğunu söyledi.

Ayçiçek yağından tereyağına, peynirden yumurtaya kadar birçok üründe dikkat çeken fahiş fiyat artışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan el koyuyor. Fahiş fiyat artışları, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in Erdoğan’ı ziyaretinde de gündeme geldi. Görüşmede, konu bizzat Erdoğan tarafından gündeme getirildi. Palandöken, Erdoğan’ın yağdan tuza her şeyin fiyatını bildiğini belirterek “Aslında konuyu ben açmadan kendisi açtı. Cumhurbaşkanımız yağdan tuza ve una kadar her şeyin fiyatını biliyor” dedi.

TEK TEK İNCELENECEK

Görüşmede kendisinin “Ama efendim zaten fahiş fiyat denetimleri yapılıyor” dediğini belirten Palandöken bunun üzerine Erdoğan’ın da kendisine “Gerekirse daha da sıkılaştırılacak. Tek tek inceleme yapacağız. Geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandığını belirtti.

BANKALAR KÂR DİYOR

Palandöken, Erdoğan’ın “Bankalar kâr kâr kâr diyor. Ama bizim elini taşın altına koyacaklara ihtiyacımız var. Yatırım yapacak olanlara ve esnafa destek verecek olan bankalara ihtiyacımız var” dediğini de anlattı. Palandöken, Erdoğan’la görüşmede doğrudan nakit desteğinin sürmesini, doğalgaz, elektrik, su ve SGK borçlarının 1 yıl ertelenmesi ve kafe ve restoranların HES kodu ile açılması önerisinde bulunmuştu. Taleplerin bu hafta kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Akşam

Etiketler : başkan erdoğan tesk fahiş fiyat bendevi palandöken
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